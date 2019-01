Susanne Biers 'Bird Box' gør op med et gammelt Hollywood-tabu: Det sort-hvide forhold

Tæt på dommedag har amerikansk mainstreamkultur smidt al konservativt ’forsigtigpeteri’ under bussen med spredte ben og ordene: »Nu gi’r jeg Fanden i det! Verden går under, lad os bryde alle tabuer, og lad os gøre det med stor vellyst!«.

Der har været en blandet modtagelse af ’Bird Box’, men et rekordstort antal netflix-kunder har streamet den. Hvordan man end har det med den, er der dog ingen tvivl om, at dens ærinde er revolutionerende – og så subtilt, at man sagtens kunne overse det midt i genvordighederne op til samfundets og verdensordenens totale afvikling.

I ’Bird Box’, som danske Susanne Bier har instrueret, spiller Sandra Bullock en kvinde, der henholdsvis er gravid og senere mor, filmen klipper imellem før og nu med cirka fem år imellem. Hun og en god håndfuld andre overlevende har fundet sammen for at søge tilflugt for den gådefulde trussel udefra, der gør, at folk bliver grebet af selvmorderisk vanvid, og som historien udvikler sig, er det efterhånden kun hende selv, hendes barn og endnu et, hun har taget til sig, samt Tom, spillet af Trevante Rhodes, der er tilbage.

Alderforskellen

Den har vi hørt før, der er ikke noget nyt over det plot.

Men herfra står normbruddene i kø.

Sandra Bullock er nemlig 54 år gammel, Trevante Rhodes er 28.

Guderne skal vide, at vi har set Woody Allen og Clint Eastwood filmkysse på damer, der kunne være deres børnebørn, men hvis det er voksne damer i erotisk clinch med unge mænd, er det, hvad vi normalt kalder en fetich, og så er vi ovre i noget kønsparodisk noget som med hende Samantha fra ’Sex and the City’, hvis hele eksistensberettigelse i serien var hendes appetit på det unge og faste mandekød.

Det er ikke det samme, ’Bird Box’ har gang i. For ikke alene indgår de to i en kærlighedsrelation, som man siger i dag, men der lires ikke for os i deres centrale sengescene, som udvikler sig organisk i fortællingen, og hvor der ikke er lagt op til fnis.

Har vi nogensinde set så gammel en nyslået mor på film som Bullock uden at blive inviteret til at foragte hende for hendes manglende selvindsigt? For ganske få år siden var det kun stærkt excentriske og temmelig forvirrede sydspanske kvinder, der fik genmodificerede børn i så høj en alder.

»Jeg kunne have været din babysitter«, siger Sandra Bullock til Trevante Rhodes, da de to stadig kun flirter.

»Min sexede babysitter«, medgiver han.

»Det siger du kun, fordi vi alle skal dø«, siger hun, hvortil han replicerer: »Muligvis«.

For helt ærligt, hvem ved?

Det sort-hvide

Og så er der det allerældste tabu i amerikansk film, et tabu der dog er under opløsning, som man kan forvisse sig om overalt på Netflix, HBO og i biograferne i disse år. Nemlig det sort-hvide forhold – nok især dem hvor manden er den sorte og kvinden den hvide.

Det fine ved ’Bird Box’, hvad man end synes om filmen som dystopisk thriller, er, at den ikke sætter ord på alle de områder, den er kontroversiel på. Potentielt har den kraft til at ændre den verden, vi lever i, fordi den ikke går irriterende dogmatisk til værks.

Dens instruktør, Susanne Bier, accepterer på verdens vegne, at det er dér, vi er nu. At nye mødre i 50’erne er helt almindelige, og at ja, selvfølgelig falder Bullock for Rhodes, alder og farve helt desuagtet, for hvem ville ikke det? Hun stryger, opslugt af sin seksuelle drift, fingrene op ad hans tricepmuskler, og måske for første gang i film- og tv-historien er det, vi ser, helt naturligt, alene fordi ingen problematiserer det.