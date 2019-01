Ikonisk tv-serie åbner en bøssebar på fiktiv plads i London

Som så ofte før er det ikke avantgarden, der sætter uudslettelige sociologiske og politiske aftryk på verden, men den kultur, der opstår i og repræsenterer folkedybet. Spørg blot talentshowet ’X Factor’, der bragte en hel generation af mere eller mindre velsyngende, men elskelige indvandrerefterkommere ind i de danske tv-stuer.

Tre sæsoner efter at den meget folkelige engelske tv-serie ’EastEnders’ for første gang lod to mænd kysse hinanden, er turen nu kommet til at etablere en decideret homobar på Albert Square, hvorfra alt af betydning udspringer i serien. Det røber seriens producent, Kate Oates, i avisen The Guardian, hvor hun lægger vægt på, at ’EastEnders’ skal stå for den herskende multikulturalisme i London, i hvis totalt fiktive østlige distrikt, Walford, den foregår.

Kate Oates har tidligere produceret den ligeledes klassiske sitcom ’Coronation Street’ og boostede serietallene ved åbent at diskutere voldtægt og pædofili.

Det allerførste bøssekys i ’EastEnders’ i 1987 var en kysk affære med et hurtigt smækkys på panden, og først to år senere mødtes to herremunde i et kys. Boulevardpressen gik amok, og kontroversen nåede helt frem til det britiske parlament, og man måtte forstå, at nu stod verden altså ikke længere.

20 år senere var der kun godt 100 seerklager, da et par mænd fra ’EastEnders’ lod sig forevige i et intenst kys. Fremskridt. Der er altid 100, der harcelerer over et eller andet.

Opførelsen af en homobar i Walford kommer måske faktisk en postgang for sent. Date- og hookup-apps som Grindr og Tinder er ved at fortrænge den traditionelle homobar, også i London.