Rigtige domme, forkert paragraf: Børnepornografi-dom i Umbrella-sagen dæmoniserer de unge og udvander alvoren af rigtige pædofile forbrydelser

Højesteret har talt. Som en del af det såkaldte Umbrella-kompleks blev en 20-årig mand forleden idømt 40 dages betinget fængsel for uretmæssig deling af en sexvideo på internettet. Dermed blev landsrettens afgørelse stadfæstet, og vi kan se frem til hundredvis af lignende domme.

Det er glædeligt, at ordensmagt og retsvæsen omsider tager digitale forulempelser alvorligt som noget, der kræver efterforskning og retslig prøvelse. Det er vigtigt, at vi som samfund forstår, at den erotiske virkelighed har fået nye etager, og at krænkelser stadig er krænkelser, selv om de foregår i virtuelle rum, hvor der hverken efterlades kropsvæsker, hår eller fingeraftryk.

Sexklummen Christian Graugaard (født 1967) er læge, forfatter og professor i sexologi. Han har været anmelder af faglitteratur ved Politiken i en årrække og skriver nu også denne klumme med sexologisk udgangspunkt. Læs alle hans tidligere sexklummer her. Foto: Lars Nybøll

Den teknologiske udvikling er løbet som en vild steppebrand gennem verden, og der er ikke noget at sige til, at retshåndhævelsen halter bagud. Da jeg var teenager, fandtes der hverken mobiltelefoner eller internet, og mine børn tilhører den første generation, som er født ind i harddiskenes æra.

Det giver muligheder og spændende sociale landskaber. Og det giver udfordringer, som vi først så småt er ved at opdage.

For dronningen har jo ret: »Det er så nemt at skrive en kommentar eller at dele et billede på de sociale medier, som kan være krænkende og efterlade dybe spor. Sådan noget ryger ud i cyberspace og spreder sig som fluesværme«.

To årtier efter internettets folkelige gennembrud er vi stadig i en nybyggertid, hvor fremmede kontinenter erobres, og færdselsregler må opfindes fra prærievognen. Fire ud af fem danskere har i dag en profil på de sociale medier, så det er ikke så sært, at det undertiden går galt. At vi mister stedsansen. At der går kludder i det sociale kompas.

Af samme grund må jeg trække på smilebåndet, når det hævdes, at vi som voksne skal lære de unge at færdes ansvarligt i de digitale labyrinter. For digital rådvildhed er vel et vilkår på tværs af generationer. Det er noget, vi må håndtere sammen.

Og dermed tilbage til Umbrella-sagen. Det er forfriskende med klare signaler fra Prins Jørgens Gård – men at dømme flere hundred teenagere efter en straffelovsparagraf om børnepornografi er til gengæld en juridisk forbier. Det dæmoniserer de unge, og det udvander alvoren af rigtige pædofile forbrydelser.

Så nej tak til digitale krænkelser. Og ja tak til en tidssvarende lovgivning.