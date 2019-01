Hvem siger, digtoplæsninger behøver være kedelige? Man kan jo bare smide tøjet

Kunne man forestille sig noget værre end at skulle stille sig nøgen op på en scene for at læse digte op? Næppe.

Men kunne man forestille sig at overvære noget sjovere? Altså få lov til at sidde i salen og kigge på den ene mand efter den anden, der begiver sig ind i lyset – nøgen fra top til tå – for at læse digte eller andre tekster op? Måske ikke, og derfor kan en af Londons homobarer nu på sjette år afholde de populære oplæsningsaftener, Naked Boys Reading, hvor splitternøgne mænd læser op for andre, primært mænd. Publikum har en fest, forstår man på avisen The Economist, for de kan jo sidde og lytte til kloge ord, mens de får sig en øl og fryder sig over, at det er ikke er dem, der står badet i lys på scenen.

Som oplæser er det sværere, kan journalisten Adam Smith fra The Economist afsløre. Homomagasinet Attitude spurgte i 2017 5.000 mænd, hvordan de havde det med deres krop, og 59 pct. svarede, at de enten var utilfredse eller meget utilfredse med manglende vaskebræt, tynde overarme eller for små dillere. Alligevel har Miranda Bar i London tilsyneladende ingen problemer med at skaffe oplæsere, for, som Smith argumenterer, så kan det at overleve en nøgenoptræden give én sådan et boost, at man har lyst til at gøre det igen.

Som oplæser er spørgsmålet imidlertid, hvor nøgen man skal være. Er det okay at have sokker og sko på? Eller bør man bare smide det hele og give den gas? Når den beslutning er taget, begynder man at overveje, om publikum klapper af ens oplæsning eller krop? Og hvilken del af kroppen klapper de egentlig mest af?