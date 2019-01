Ny britisk tv-serie om ufrivillige sexfantasier: Alt hvad Marnies hjerne registrerer, drejes i en stærkt grafisk, seksuel retning

Marnie har sex på hjernen. Hun har bogstavelig talt ikke andet på hjernen end sex, og spørg lige Marnie i den ny engelske tv-serie ’Pure’, der sendes på Channel 4 fra på onsdag, hvor rart det er.

Alt, hvad hendes hjerne registrerer, drejes i en stærkt grafisk seksuel retning, og det er en faktisk lidelse, der kaldes Pure O og er en underdiagnose af tvangslidelsen OCD.

Serien er baseret på en bog af Rose Cartwright, der lider af netop Pure O, og som oprindelig skrev en djærv sort humoristisk klumme til avisen The Guardian om hele tiden at ækles ved en ufrivillig fantasi, man lige har haft. Ved ikke at kunne se sin mor, uden at forestillingen om oralsex med hende dukker op i den mest påtrængende visuelle form.

Hun har bogstavelig talt ikke andet på hjernen end sex

Cartwright overvejede i sine unge år at begå selvmord:

»Mine tanker blev så obskøne og min angst så intens, at det virkede som den eneste vej ud«.

Hos Marnie fylder det seksuelle det hele. En hel dag kan gå med »at fantasere om at malke min mor, give fingeren til en hest eller få min tandlæge til at trække sine nosser hen over mit ansigt«.

Det er meningen, man skal grine. Man må godt grine med ’Pure’ og hygge sig med den. Og måske så lige overveje med en side af sin hjerne, at trekvart million mennesker bare i Storbritannien lever med OCD og anslået 2 procent af den danske befolkning. Der findes ingen tal på, hvor udbredt Pure O er, men det er givetvis en sygdom, der er omfattet af endnu større tabu end egentlig OCD.