Seksualitet er spraglet, og sexologiprofessoren takker af

Tasterne er tunge i dag, fingrene støbt i bly. Kultursektionen skal videre i teksten, og søndagssexologen skal ikke med.

Efter to år og 82 klummer er det blevet tid til at sige pænt farvel til det privilegerede lille skrively, hvorfra vi har gakket og gøglet og forholdt os sobert og seriøst til så forskellige emner som #MeToo, Umbrella-sag og rituel drengeomskæring – og med rettidig omhu hyldet de sexpionerer, der fortjente et skulderklap hinsides graven, hvad enten det nu var lokale sexologer som Tove Ditlevsen, Kurt Trampedach og Storm P. eller udenbys urostiftere som Yayoi Kusama, Hugh Hefner og Virginia Woolf.

Seksualiteten er heldigvis ikke til at blive klog på. Tak for denne gang

Erotiske temperamenter

Vi har også taget behørig afsked med erotiske temperamenter som prins Henrik, Kim Larsen og Benny Andersen, der nu må rime og rable fra det tilstødende i selskab med den serbiske filmprovo Dušan Makavejev, som i januar fór til himmels med en lysende hale af brændende celluloid. Ham vender vi tilbage til.

Der skal altid være en vagthavende original, som holder sanseligheden varm – et sted at gå hen, når pænheden truer, og nogen har bildt os ind, at seksualitetens partitur er skrevet på forhånd. At vi skal lyde på en bestemt måde. Og holde takten. Så det er vel kun passende at lukke butikken med superexcentrikeren Dušan Makavejev, der i 1971 brød igennem med hybridfilmen ’Organismens mysterier’.

Kønsorganer i hospitalssprit

’Organismens mysterier’ tager i et syret og springende filmsprog livtag med Wilhelm Reichs teser om orgasmens revolutionære potentialer og rummer et kosteligt interview med hans amerikanske frisør, som beretter, at professoren foretrak sin hårpragt lodret og erigeret, så den bedst bragte ham i nærkontakt med universets erotiske energier.

Forleden genså jeg filmen ’Sweet Movie’ (1974), som om muligt er endnu mere ekstrem og skandaløs end sin forgænger. Her møder vi bl.a. den storskrydende mælkemillionær, som vasker sine kønsorganer i hospitalssprit, og hvis hustru bliver bortført i en orange kuffert for senere at dukke op i Eiffeltårnet, hvor hun har hed sex med en mexicansk smørtenor omgivet af smilende nonner.

Det er cirka det mindst aparte ved filmen, og dens sukkersamlejer, pædofile fantasier og berygtede ekskrementorgie skal jeg i denne sammenhæng skåne læserne for. Se filmen og få jeres egne chok.

Seksualiteten er heldigvis ikke til at blive klog på. Tak for denne gang.