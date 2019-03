’The Favourite’ lugter af råddent kød, dominatrix-sex og kvindemagt

FOR ABONNENTER

Det er ikke så overraskende, at Olivia Colman søndag nat modtog en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle. For hun leverer en blændende og tænderskærende præstation i rollen som den jamrende dronning Anne af Storbritannien i Yorgos Lanthimos’ anmelderroste film ’The Favourite’. Filmen er et lesbisk trekantsdrama, der brygger videre på både slibrige historiske fakta og myter om dronning Anne af Storbritanniens kvindemagts regeringstid fra 1702 til 1714. Selv om filmen ikke dvæler ved sine sexscener, er den i sig selv en skildring af et magtspil, hvor sex var det ultimative våben.