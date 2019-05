Hvor er sexen blevet af? Hedonistiske orgier er blevet afløst af en omgang fesent kæleri i 'Game of Thrones'

Det står efterhånden sløjt til med den bramfri erotik i ’Game of Thrones’. Det kønslige møde mellem garderhøje Brienne af Tarth og Jaime Lannister var et nyt lavpunkt.

I de første sæsoner var ’Game of Thrones’ blandt meget andet forum for en hidtil uset grad af seksuel frimodighed, skildret karsk og åbent i flotte, velkomponerede billeder. Hvad enten det så var incestuøse samlejer mellem bror og søster, voldtægtslignende deflorationsscener eller hedonistisk sangvinske orgier à la swingerklub møder ’Ringenes herre’, var det lige på og hårdt og ikke noget med fesne overblændinger til postcoitale pudesamtaler. Nixen bixen, Karen Blixen.

En af grundene til, at serien gik fra at være en nicheting henvendt til fantasy-nørder og til at være verdens måske mest opmærksommede tv-serie i de seneste år, findes måske netop i det forhold, at der var nøgent kød og masser af det i rytmisk friktion – ved siden af intriger, slagsmål, slægtningedrab samt dværge og amokløbne barnekonger. Men det er gået lidt ned ad bakke, må man sige. På nettet florerer diverse kurver og statistikker over, hvor spartansk det efterhånden står til med knalderiet blandt de ledende indbyggere i Westeros og omegn, og i afsnit nummer fire af den sidste sæson kom det til et nederen nadir.

Der var fest og glade dage oven på sejren over The Night King, dette gespenst af en krigsherre fra den mørke side. Som en del af sine forberedelser havde Arya Stark givet sig hen til smededrengen Gendry, og det fik vi formidlet i form af lidt hedt kysseri og så en smule gedulgt lagenroderi i de levende lys’ blafrende orange skær. Ikke noget at skrive hjem om, men dog autentisk fantasy-sex i mangel af bedre.

Men da så propperne røg, bægrene blev drukket, og der var lagt i pejsen til kønslig omgang efter slaget, gik det ikke som forventet, thi mange havde regnet med, at den rødskæggede og drukkent lystne Tormund Giantsbane, spillet af norske Kristofer Hivju, ville kaste sig frådende over ridderkvinden Brienne af Tarth, den mere end garderhøje blondine med den efne kampteknik.

Skuffende knald

Men hun viste ham vintervejen, så han måtte tage til takke med et par lokale Winterfell-møer, hvorimod Brienne gik på værelset med incest lover boy Jaime Lannister, portrætteret af vor egen seje Nikolaj Coster-Waldau – for at få sin seksuelle debut sent i livet med en overmåde erfaren herre. Og havde man ventet, at et par så seje og erfarne stridsfolk som de to ville forenes i et knald af dimensioner, blev man mere skuffet end en Jaguar-mekaniker, der åbner motorhjelmen til en Nissan Leaf.

Hold da så meget kroferie på Christiansø, hvor fik man mindelser om danske ungdomsfilm fra 1970’erne. Der manglede bare en ballade af Søren Kragh-Jacobsen om det at være forelsket og teenager, så havde bægeret været fuldt. Vaskeægte ’den første gang’ i bengalsk belysning.

Bly som en nonne stod hun, og han famlede som en togpassager, der ikke kan finde billetten. Med kun én funktionsdygtig hånd havde Jaime Lannister, kongemorder og søsterbesvangrer med mere, vanskeligt ved at knappe sin skjorte op, hvorfor hun måtte træde hjælpende til med blid ridderkvindehånd, og derefter fulgte så en omgang fesent kæleri. Pointen var sikkert, at selv hårde mænd og kvinder bliver bløde som solvarmt smør på kærlighedens lagner. Noget af en kontrast til, hvad vi normalt får serveret i GoT’s barske univers.

Bly som en nonne stod hun, og han famlede som en togpassager, der ikke kan finde billetten

En slags accentuering af, at selv i et så skævvredent, forrået og omskifteligt univers som ’Game of Thrones’ – på nippet til det endelige showdown – er det vigtigt, at den første gang bliver blid og mindeværdig. Et budskab, der er som klippet ud af en Vi Unge-brevkasse fra begyndelsen af 1970’ernes politiske korrekthed. Og som er fint nok, vel at mærke i den virkelige verden. Men vi sidder altså og ser en serie med fordrukne, liderlige dværge, flyvende drager med napalm-ånde og krigsherrer, der ligner omslaget til en plade med Megadeth. Vi er i fantasy-land, ikke i videoen til ’Den jeg elsker, elsker jeg’ eller sådan noget pjank.