Kameraet peger væk, lige inden du ved nok ...: Sexscenen er helt forsvundet fra biograffilmene

Flere udenlandske medier konstaterer, at den eksplicitte lagengymnastik er ved at forsvinde fra det store lærred. En presset Hollywood-økonomi og webporno får skylden.

Man siger, at sex sælger.

Eller ... det sagde man. Men det gør det så måske ikke helt så meget alligevel. I hvert fald er sexscenerne blevet langt færre i de store biograffilm, og de, der er, er væsentligt mindre eksplicitte end før i tiden.

Det skriver både The Washington Post og The Guardian.

Ifølge The Washington Posts ledende filmkritiker, Ann Hornaday, er det efterhånden kun på filmfestivalen i Cannes, at man ser rigtige sexscener. Og det er ikke, fordi hun savner, at film bruger nøgne kroppe og sex som publikumsfedtende tilfredsstillelse eller meningsløs provokation.

»Men når sexscener fungerer – når de eksisterer af mere autentiske årsager end chok og barnlig fnisen, og formår at involvere seeren på et dybere niveau end simpel voyeurisme – er det eksemplet på en af de sjældne ting, som film kan, når de er bedst. En velproduceret sexscene kan give en spontan fysisk ophidselse, der er lige så katarsisk – og tilfredsstillende – som et pludseligt grin eller en god tudetur«, skriver hun.

Men hey, der er da både den der nye HBO-serie ’Euphoria’ med sex, stoffer og voldtægt? Og hvad med ’Fifty Shades’-filmene? Og Lars von Trier? Han har da også tit noget med sex med.

Mens det ikke er forkert, er det ifølge de udenlandske medier ikke et udtryk for det samlede billede.

Der var ganske enkelt en gang, hvor sexscener var en del af opskriften på en Hollywood-film. Kim Basinger blev nærmest kendt på grund af sexscener i film som ’9½ uge’ fra 1986, og det samme gjorde Sharon Stone i ’Iskoldt begær’ fra 1992. Det blev diskuteret i årevis, om man virkelig kunne spille skuespil under så hed sex, som Donald Sutherland og Julie Christie havde i ’Don’t Look Now’ fra 1973, og at Natalie Portman og Mila Kunis havde en lang lesbisk sexscene i ’Black Swan’ fra 2010 var ikke lige så uset, som det altså havde været i dag.

De fire kvadranter

The Guardian skriver, at årsagen til, at sexscenerne forsvinder er mangefacetteret, men først og fremmest handler det om økonomi.

Alle film i dag skal gerne henvende sig til »de fire kvadranter«: Mand og kvinde, over og under 25 år. Putter man sexscener ind i sin film får man lynhurtigt mærket ’R’ i USA eller ’18’ i England. Det betyder med andre ord, at stort set ingen børn kommer til at se filmene, og så får man altså ikke ramt alle de fire kvadranter.

Både Hornaday og The Guardian peger også på MeToo, som en væsentlig årsag til ændringen. Bevægelsen har haft stor indflydelse på, hvad kvindelige skuespillere kan kræve i deres kontrakter. Specielt efter Weinstein-skandalen er kvinder blevet bestyrket i, at det er i orden at sige nej til nøgenscener.

Men MeToo-påvirkningen handler også til en vis grad om penge.

Mange skuespillere tjener nemlig penge på reklamejobs og modelarbejde, og det kan i dag være svært at oprette et sofistikeret image, hvis ens hede sexscene er over hele internettet.

Og så er der selvfølgelig frigivelsen af porno, mener Rich Juzwiak, der skriver om sex for Slate og er seniorskribent hos Jezebel.

»At antallet af sexscener falder samtidig med internetpornoens stigende succes virker overhovedet ikke tilfældigt. Når sex er lige ved hånden, er der mindre behov for at inkorporere det i mainstream-underholdningen«, siger han.

Homosex er in

Der er dog et enkelt seksuelt møde, der har fået flere minutter på skærmen.

Måske ikke som direkte eksplicit og udpenslet sex, men homoseksuelle – kvinder som mænd – har fået lov til at have seksuelle forhold.

Senest set i de helt store blockbustere som ’Rocketman’ og ’Bohemian Rhapsody’.

Men ellers, ja så må man rejse til Cannes og se de mere eksplicitte franske film. Eller gå på Pornhub.