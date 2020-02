1,3 milliard knald senere: Computerspillet 'The Sims' er et erotisk laboratorium for præteenagere

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Over en milliard knald på 20 år er det blevet til, 1,3 for at være præcis. Eller hvad der svarer til, at to samlejer begynder hvert eneste sekund. Det er de brandvarme tal fra spilgiganten ’The Sims’, der i disse dage kan fejre 20-års jubilæum og derfor har delt et par statistikker fra deres databaser.