Her er arkitekternes stridspunkter for Aarhus Ø-planen Blokerede udsigter til havnen, klodsede bygninger og en rekreativ kanal, der droppes. Helhedsplanen for den nye bydel i Aarhus, som arkitekt Knud Fladeland tegnede for 20 år siden, har mistet sin originalitet.

Sigtelinjer (de blå pile)

Det lå i de oprindelige planer, at man skulle sikre sigtelinjer eller åbne kig. Arkitekt Knud Fladeland ærgrer sig over, at de her viste sigtelinjer fra kulturhuset Dokk1 gennem havnen ud i bugten og vice versa – og fra land ud i bassin 7, hvor det nyåbnede og angiveligt verdens største havnebad ligger, og omvendt – ikke er gennemført.

Det samme gælder Ø-linjen, hvor en række pladser skulle åbne kig mod Industrihavnen for at understrege dens historiske betydning for havnen. I stedet vil pladserne føre mod det kommende byggeri på havnen. Aarhus’ stadsarkitekt, Stephen Willacy, og også andre arkitekter mener, at de åbne pladser ville give dårligere klima med mere vind og var af så stor en skala, at der ikke blev hyggelige byrum.

Blokeret udsigt (de røde cirkler)

Med beslutningen om placeringen af lejlighedskomplekset AARhus yderst på bassin 7 skæres et hjørne af den visuelle passage, der var planlagt fra bugten ind mod land og omvendt. For Fladeland forringer det kontakten mellem by og bugt, mens bl.a. Aarhus’ stadsarkitekt ser det, der sker omkring bassin 7, som nødvendigt for at sikre byliv i en ellers forblæst bydel med store åbne flader.

Det samme gør sig gældende med Nicolinehus i bunden af bassin 7. Også de seks bygninger langs Skovvejen, Terrassehusene, forringer kigget. De ligger tættere og er blevet »voldsomt meget højere«, anfører Fladeland, og stadsarkitekten medgiver, at de har fået lov at fylde mere; dels fordi de oprindelig var for smalle, og dels fordi parkeringen har fået lov at rykke over terræn.

Rekreativ kanal (de grønne streger)

Fladelands planlagte kanal skulle udgøre en rekreativ linje med kajaksejlads og friluftsliv og samtidig danne en metafor på byens historiske kystlinje. Ingen ved i dag, om det nogensinde bliver til noget. Kommunen har ikke afsat penge.

Navitas

Fladeland er glad for de to bastioner med offentligt byggeri – Dokk1 og Navitas. Men ligesom et kor af arkitekter mener han, at centret for uddannelse og forskning Navitas er blevet for stor med for uskøn og lukket en facade. For nylig har rektor for Arkitektskolen i Aarhus foreslået, at byggeriet rives ned.