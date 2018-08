Arkitekturredaktør: Her er Jens Kramers fem største ændringer i København Tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen takker i dag af som direktør i By & Havn. Arkitekturredaktør Karsten Ifversen opregner her hans største fodaftryk i København.

Jens Kramer Mikkelsen har ikke været alene om Københavns forandringer, men blandt de langsigtede beslutninger, der er truffet mens han har siddet ved bordenden som overborgmester i 1989-2004, er de fem største nok:

Metroen

Det lynhurtige offentlige transportsystem er en kæmpe gevinst for hovedstaden og har vundet pris som verdens bedste. Men det er også en dyr og ufleksibel løsning.

Det er mere en offentlig Rolls Royce end en Folkevogn. Den hæver byens omdømme, er fantastisk at køre i, men er ved at nå grænsen for antal passagerer og er dyr at vedligeholde.

Ørestad

Den nye bydel for 25.000 indbyggere, 20.000 studerende og 80.000 arbejdspladser er formet af metroen, 5 km lang og kun 600 meter bred. Udviklingen har været træg, haft bump på vejen og en problematisk byplan, der giver ringe lokalmiljøer og ikke er cykelvenlig.

Men planen rummer andre gode klimaelementer, og dens mangler har trods alt givet plads til helt ekstraordinær arkitektur som Tietgenkollegiet, VM Bjerget og DR Koncerthuset.

Nordhavn og Sydhavn

Udbygningen af havnens tidligere industriarealer tog først for alvor fart under Kramer, der har haft ansvaret for gennemførslen som direktør i udviklingsselskaberne Ørestadsselskabet og siden By & Havn fra 2004 til i dag.

Han har vendt et nostalgisk Olsen Banden-Klondyke til et toptjekket erhvervsmekka og boligområde for de rige - og et badeland for de unge.

Byfornyelsen

Den ene beslutning, der mere end noget andet ændrede befolkningens sammensætning, var beslutningerne om med statslig støtte at renovere de nedslidte arbejderkvarterer Nørrebro og Vesterbro.

Det gevaldige løft af boligmassen gjorde det attraktivt for veluddannede at blive boende i byen og stifte familie. Lejeboliger blev til andele, små lejligheder blev sammenlagt og priserne steg.

Udskiftningen af befolkningen

Salget af kommunens almene ejendomme til det private marked for mere end 3 milliarder kroner i af 1990’erne var et knæfald for markedet, men et af de håndtag, han brugte for at slippe ud af byens økonomiske morads.

I dag står det som et af de mange lidt for vellykkede tiltag på, at man skiftede indbyggerne ud med en mere velhavende og skattebetalende samfundsgruppe.