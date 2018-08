Arkitektur-kritiker: Skyskrabere får byer til at visne Hvis ikke højhuse vokser ud af meget klare byplanmæssige rammer, får de som regel deres omgivelser til at sygne hen, påpeger engelsk kritiker.

De kommer til København, Aarhus og Brande. Og de kommer til Bristol, Manchester og Norwich. De høje huse skvulper ind over europæiske byer som efterdønninger af skyskraber-tsunamien i Asien og Mellemøsten, skriver arkitekturkritikeren Rowan Moore i The Observer.

Under overskriften ’Vil skyskrabere synke til nye dybder i britiske byer?’ ser han i søndagsavisen på en række konkrete forslag til nye 20-40 etager høje huse, som borgmestre lovpriser for deres evne til at tiltrække investeringer, skabe vartegn og give tiltrængt husly til de mange, der ligesom herhjemme efterspørger en lejlighed i byerne.

Der er bare den hage ved det, at ingen af de foreslåede bygninger efter al sandsynlighed vil leve op til de mange positive effekter, man drømmer om.

Der er nemlig et underskud af planlægning i britisk byudvikling, skriver Moore. Offentlige besparelser betyder, at myndighederne tager imod enhver investering med kyshånd, samtidig med at de planmyndigheder, der kunne have dirigeret projekterne, er underfinansierede.

Det er ikke lokale interesser, der udvikler projekterne, det er ofte fjerntliggende udenlandske investorer, der ikke har særlige følelser for lokalsamfundet.

Argumentet om, at højhuse er nødvendige for at imødekomme boligbehovet, er ikke gyldigt. Man kan opnå høj tæthed ved lavt byggeri, der desuden giver mere behagelige boligkvarterer.

Et genkommende argument for høje bygninger er, at de bibringer prestige og identitet, at de udtrykker energi og ambition. Men der er næsten ingen beviser for den påstand, skriver han: »Hvis det var sandt for 1920’ernes Manhattan, så tyder synet af endnu en by med middelmådige tårne mere på en mangel på fantasi«.

De fleste projekter på vej i engelske byer (såvel som i danske) består af tvivlsomme klodser uden den særlige æstetiske ekstraværdi, der kunne retfærdiggøre, at de rejser sig over den øvrige by.

Norwich har ikke brug for et fyrtårn i form af en kedelig blok på sin centrale Anglia Square – byen har allerede et vartegn i form af sin fredede gotiske katedral.

Rowan Moore kan ikke understrege tydeligt nok, at han ikke har noget principielt imod tårne og højhuse. På rette tid og sted kan de være fine, noble og brugbare. »Enkelte byer kan måske forestille sig fremtider, hvor nye og smukke skylines kan stå blandt gamle. Men uden en grundig planlægning sker det ikke. I dens fravær, når forslag til skyskrabere dukker op på steder, hvor der aldrig har været nogen før, er det eneste sunde svar bare at sige nej«.