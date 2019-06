Det store knald udebliver på arkitekturudstilling: Men ingen tegnestuer i verden tænker konsekvent så stort som BIG

Projekter

Bjarke Ingels Group

En tredjedel af de udstillede projekter på udstillingen Formgiving er opført, en tredjedel er undervejs og en tredjedel er i proces. I alt kan man møde flere end 70 projekter i Blox-bygningen.

Blandt de færdiggjorte er VIA 57 West, en blanding af et højhus og gårdhus i New York, kystsikringen af hele det sydlige Manhattan med tilnavnet The Dry Line, bolig- og kontorkomplekset 8Tallet i Ørestad, Pandahuset i Zoologisk Have i København, Lego House i Billund og Kistefos-museet i Norge.

Blandt dem i proces er tegnestuens eget hovedkvarter i Nordhavn og bosættelse på Mars.

