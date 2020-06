»Skam jer«, »Diktatur«: Bjarke Ingels er havnet midt i stor skandale om mulig korruption

Fakta

Problematiske sager for BIG

Mødet med Jair Bolsonaro.I forbindelse med en researchtur i det nordlige Brasilien mødtes Bjarke Ingels med landets præsident, Jair Bolsonaro. Kritikken væltede ind fra arkitektkolleger og andre, der mente, at Ingels ved at stille op indirekte blåstemplede Bolsonaros kontroversielle syn på blandt andre homoseksuelle og Brasiliens oprindelige folk. Bjarke Ingels påpegede over for DR, at han er »arkitekt, ikke politiker«

Saudi-Arabiens nye underholdningsmekka. BIG har tegnet det saudiske megaprojekt Qiddiya – en planlagt resortby uden for hovedstaden Riyadh. Efter det makabre drab på journalisten Jamal Khashoggi på den tyrkiske ambassade i Saudi-Arabien trak flere store tegnestuer sig fra projekter i Saudi-Arabien. Det samme overvejede Bjarke Ingels, men valgte ikke at gøre det.

Det nye Palads i København. For tre år siden betegnede Bjarke Ingels en nedrivning af Palads-biografen som en »forbrydelse mod københavnsk arkitekturhistorie«. Men i dag har BIG tegnet en ny udgave af den ikoniske biograf, og Bjarke Ingels har med et snuptag droppet sin egen modstand mod at rive bygningen med Poul Gernes’ farverige udsmykning ned.

