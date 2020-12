Journalisterne er kommet til byen: Skolen er ikke køn, men den er noget af en fest

Da Jørn Utzon tegnede Bagsværd Kirke, var det med inspiration fra en sky. Det kan være svært at se, hvis man ikke lige ved det. Arkitekturens poetiske metaforer har det med at antage noget tungere former, når først de er bygget. Således også den nye journalisthøjskole på Katrinebjerg i Aarhus.

Arkitekterne fra tegnestuen Arkitema, som har tegnet bygningen, ser den som en informationssky over en åben base. I bygget form er basen nu en to etager høj, temmelig solid ramme i gule mursten og rummer foruden foredragssale og tekniktunge studier et offentligt opholds-, fordelings- og gennemgangsrum, der munder ud i et højt kantineområde i glas. ’Skyen’ oven over er skabt af noget, der ligner en flere etager høj reolvæg i aluminium. Reolskyen rummer kontorer og studielokaler, og set i plan er den skubbet ud til til siden oven på basen i en L-form for at skabe rum og læ til en tagterrasse.

Huset ligner og føles altså som noget ganske andet end dets metafor, men det gør ikke metaforen ubrugelig. Den har været med til at forme den bygning, der nu står midt i et nyt campusområde. Gule mursten og grå aluminium er materialer, der hører til i den lyse ende af skalaen, og sat sammen bliver de noget blegnæbbede og særligt karakterløse i gråvejr. Selv om resultatet ikke i nogen klassisk forstand er et kønt hus, har det en temmelig god energi i sin myldrende fornemmelse af rum, der forskyder og forgrener sig og med et brag af et integreret kunstværk.