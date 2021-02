Altaner er ofte et arkitektonisk tab: »Det er som at sætte lad på en sportsvogn, eller tage havehandsker på til en festbanket«

Passerer man et altanklædt hus en sommeraften ved spisetid, kan man få oplevelsen af, at hele facaden summer af liv, som var det en lodret park. Eller en vejfest, hvor folk er sammen hver for sig.

Men en ny antropologisk rapport om ’Altanernes sociale liv’ fra Build ved Aalborg Universitet (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut) fortæller, at det er et sjældent syn.

Min egen erfaring med at bo med altan har ikke desto mindre været, at de føltes som minihaver. Så snart vejret var til det, satte jeg mig ud og spiste eller nød en kop kaffe og fik lidt sol i ansigtet. I mine skiftende lejligheder har altaner været rum, der åbnede sig til det fri, hvor lyset ikke var filtreret af vinduesglas, og hvor vinden kunne mærkes på kinden og få det til at gyse.

Selv om den antropologiske rapport beretter, at det kun er ganske få dage om året og få tidspunkter af døgnet, altanen er i brug, lægger man altså meget værdi i de få stunder.

Build-rapporten kalder derfor altanen for et drømmerum. Altanen repræsenterer en forestilling om det gode liv. Den er et rum for afslapning og velvære, halvt i byrummet, halvt i lejligheden. Det er sted, der både kan give indre ro, og hvor man udadtil kan vise, hvem man er, gennem de ting, man stiller derud eller udsmykker med. For nogen er altanen som en baghave, hvor man ignorerer, at andre kan høre og se en, for andre er det som en forhave, et slags socialt medie, hvor man viser den bedste version af sig selv. Private udposninger i byens rum kalder forskerne det.