Ny udstilling går bag facaden på dansk arkitektur. Og det er ikke ren idyl

I årtier har den danske arkitekt Jan Gehl rejst rundt i verden for at fortælle om livet mellem husene.

I 1965 gik det op for Gehl, at den måde, vi indrettede vores byer på, ikke levnede meget plads til menneskelige udfoldelser, og han har siden arbejdet indædt for at gøre pladser rarere at opholde sig på, fjerne biltrafikken og plædere for flere cykelstier. Derfor kan man nu sætte sig i solen på Times Square i New York. Man kan drikke en kop kaffe i en af de små gyder i Melbourne, og man kan cykle på arbejde i Moskva.

Storbyer og byplanlæggere over hele verden har taget Gehls tanker om at give plads til mennesker til sig. Takket være hans indsats valfarter folk til Danmark for at se, hvordan vi indretter vores egne byer, og for at få et glimt af den nordiske humanisme, der kendetegner store dele af vores arkitektur og design.

Sammen med sin hustru, Inge, drog Gehl i 1965 til Italien for at studere de gamle byer, og han skrev alle sine tanker ned i tykke notesbøger, hvilket han er blevet ved med lige siden. Han har skrevet et hav af bøger og artikler, tegnet og taget billeder, og han har foret sit arbejdsværelse hjemme i Vanløse med al denne viden, som optager pladsen i reoler fra væg til væg og er spredt ud på hans arbejdsborde.

Takket være Dansk Arkitektur Center, DAC kan man komme bag facaden hos Jan Gehl. Udstillingen ’Bag facaden’ tager os med hjem på hans arbejdsværelse, så vi kan dykke ned i hans noter, se ham sidde glad ved skrivebordet og komme helt tæt på hans skitser, hædersbevisninger og registreringer.