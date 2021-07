Prægtig guide til landhuset: Hvordan sætter man det i stand? Hvilken kalk skal man vælge? Må man installere spa og solfangere?

Hvis du har tænkt dig at bruge sommerferien på at shine bindingsværket på dit bondehus op, så få lige styr på farverne. På Sjælland, Møn, Lolland og Falster kalker man »over stok og sten«, hvilket vil sige, at hele hytten bliver malet hvid. Også bindingsværket. Vest for Storebælt, på Fyn og i Jylland – undtagen Sydvestjylland – er bindingsværket s