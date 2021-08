Når arkitekter skal arbejde med døden, bliver det tit en patetisk affære. Sådan behøver det ikke at være

Arkæologer bruger spor af dødekult som tegn på menneskelighed. Dødekult adskiller os fra andre arter, og udvikling af forskellige former for begravelseskulturer er tilsyneladende noget helt fundamentalt ved homo sapiens.

Arkitekturhistoriens årtusindelange fortælling er i den sammenhæng et kort kapitel, men ikke desto mindre fuld af monumentale vidnesbyrd om udviklingen af dette urgamle instinkt til en egentlig bygningskultur. Nogle af de mest monumentale bygningsanlæg, mennesket har opført, er viet til døden, mindet og efterlivet. En sakral monumentalitet, der ser ud til at have overlevet det moderne gennembruds radikale ideer om en funktionel arkitektur renset for unyttig symbolik.