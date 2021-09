6 hjerter: Den danske pavillon redder biennalen fra at drukne i en flodbølge af sortsyn

En stor del af arkitekturbiennalen i Venedig i år viser, at klimakrise, social skævvridning og identitetspolitik ikke bare bliver reflekteret af arkitekter, men ligefrem synes at hive tæppet væk under fagets unikke evne til at anvise løsninger. Heldigvis er den danske pavillon en lysende undtagelse.