Københavns nye kraftværk er beklædt med 8.000 svævende træstammer

Jeg er en stille efterårsaften inviteret ud til en fremvisning af belysningen på Hofor, Hovedstadens Forsyningsselskabs, seneste stolthed ude på Kraftværkshalvøen, AMV. Dette enorme kraftværk leverer alene en tredjedel af al opvarmning i hovedstaden. Og den gør det ved at brænde træflis af. Ud af dens skorsten kommer vanddamp og masser af CO 2 , men alligevel er værket det tungeste våben i kampen for om bare fire år at gøre København til verdens første CO 2 -neutrale hovedstad.

