Nu skal det kun handle om astronomi og rumfart på planetariet. Intet andet

I ly af coronanedlukningen er Tycho Brahes Planetarium i København blevet forvandlet. Det er godt nok ikke til at se på facaden. Huset ligger stadig som en skråt afskåret søjleskulptur og skvulper på hjørnet af Sankt Jørgens Sø, som om intet var hændt siden åbningen i 1989. Alle gamle postpunkere husker stadig hinanden på, at det var her spillestedet Saltlageret lå. Og er stadig rituelt sure over, at det blev revet ned. Men erstatningen er jo faktisk skøn, karakterfyldt tegnet med sit rød- og gulstribede murværk af den cirkelglade arkitekt Knud Munk, der også stod bag kulturhuset Trommen i Hørsholm.

Men nu er Tycho Brahe skåret væk fra navnet, og Planetarium er under Mette Broksø Thygesens ledelse siden 2017 ved at skære ind til benet af, hvad det skal rumme. Det skal handle om astronomi og rumfart. Intet andet.