Kun i et hjørne i en kælder går det lidt galt: H.C. Andersens Hus er fortryllende havearkitektur

Bag ved H.C. Andersens fødehus er vokset et skønt museum i en have fuld af pavilloner i flere niveauer. Japanske Kengo Kuma står sammen med danske Cornelius + Vöge og Masu Planning bag designet, der konsekvent blander have og bygninger i en tæt og rig oplevelsesarkitektur.