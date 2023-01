Jeg har ellers et princip for min rundtur i de danske havne. Jeg skal gå. Opleve i spadseretempo. Men efter en times vandring går det op for mig, at ingen andre i Esbjerg skridter havnen af fra ende til anden. Fortove, for så vidt de findes, er den mindst slidte del af infrastrukturen. Som oftest deler jeg asfalt med havnens køretøjer, og heldigvis er kun få af dem elektriske, så de gør opmærksom på sig selv i god tid.

