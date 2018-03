Lasse Nielsen bød ham indenfor. Efter en indledende snak opsøgte instruktøren Morten Jensens forældre for at tale med dem om filmen. Faren var skeptisk, mens moren var begejstret over, at hendes søn skulle være med i en film. Drengen havde potentiale til at få en af de store roller, sagde filmmanden til moren. Derefter begyndte Morten Jensen at komme jævnligt hos Lasse Nielsen, erindrer han. Han fik at vide, at han ville få en rolle, hvor han skulle spille over for filmens smukkeste pige. Der ville være en scene, hvor han kunne vise, hvor god han var til judo og meget mere. Han skulle bare lige lære at slappe ordentligt af.

»Når man kom ind på Lasses soveværelse, så var der et vindue i venstre side, hvor der også var en filmfremviser. Og så var der sengen, og på væggen til højre hang et lærred«, siger Morten Jensen.

Det var på sengen, han skulle lære at slappe af. Lasse Nielsen introducerede det som afspændingsøvelser – en slags massage. Morten Jensen væmmedes ved instruktøren. Han syntes, han stank af tis. I starten havde Morten Jensen tøj på under øvelserne. Så begyndte Lasse Nielsen at trække det af ham, siger Morten Jensen. Det, der skete bagefter, er stadig svært at tale om.

Minderne trænger sig på

Der er gået et halvt liv, siden Morten Jensen var en dreng, der ikke vidste, hvordan han skulle beskytte sig mod det, han beskriver som filminstruktørens manipulation. Egentlig tror han på tilgivelse. Man kan jo ikke bære nag hele livet, som han siger.

»Men det, Lasse gjorde ved mig, er nok det største overgreb, man kan begå mod en lille dreng«, siger Morten Jensen.

Han har haft et ønske om at hive Lasse Nielsen i retten og har blandt andet talt med nogle advokater om det. Men i dag, hvor han er parat til at anmelde Lasse Nielsen for overgrebene, er sagen forældet.

Indtil jubilæet for ’Du er ikke alene’ i 2008 havde Morten Jensen anstrengt sig for at glemme, at Lasse Nielsen fandtes. Efter mødet med instruktøren i Imperial gjorde han sit bedste for at fortrænge tankerne endnu en gang.

Men i september 2013 trængte mindet om de ting, han anklager Lasse Nielsen for at gøre ved ham, atter op til overfladen i hans bevidsthed. En dag faldt han over en kronik i Jyllands-Posten, som Anders Lund Madsen havde skrevet fem år forinden. Her fortalte tv-værten, hvordan Lasse Nielsen havde krænket ham.

Morten Jensen kunne huske Lund Madsen fra optagelserne til ’Du er ikke alene’.

»Han var ikke så høj. Det var jeg heller ikke. Og så var han lige så sjov og fornøjet, som han er i dag«, siger han.

Morten Jensen læste også, at Lasse Nielsen i Information senere afviste Lund Madsens påstande som latterlige og usande.

Faktisk gemte Morten Jensen en hel stak artikler om filminstruktøren i en skuffe på sit kontor. Fotokopier af avissider fra 1970’erne og 1980’erne. Et gulnet løfte om, at historien på et tidspunkt skulle have sin rigtige slutning.

Morten Jensen var ikke et sekund i tvivl om, at Anders Lund Madsen havde talt sandt i sin kronik fra 2008. I september 2013 besluttede Morten Jensen derfor endnu en gang, at han ville gøre, hvad han kunne, for at stille Lasse Nielsen til ansvar for de overgreb, han var anklaget for.

Han ledte efter en mailadresse eller et telefonnummer på Anders Lund Madsen, men da han ikke fandt noget, skrev han en besked på en facebookside med et billede af tv-værten.

»Anders, jeg blev også udnyttet«, sluttede beskeden.

I bunden skrev Morten Jensen sit nummer og sin mailadresse. Og så ventede han. Uden helt at vide på hvad. På en reaktion. På et opkald. På en mulighed for at fortælle Anders Lund Madsen, at han ikke var alene.

Tv-værten svarede ikke.

Anders Lund Madsen så aldrig beskeden. Morten Jensen havde skrevet til en fanside, og ikke til Anders Lund Madsens egen profil.

Grænser blev nedbrudt

Når han tænker tilbage, står det klart for Morten Jensen, at Lasse Nielsen nedbrød ham systematisk.

Men i situationen, da han var 15 år gammel, forstod han det ikke. Morten Jensen husker, hvordan instruktøren overskred små grænser, én ad gangen. Læg dig på sengen. Tag strømperne af. Trøjen. Vil du ikke have rollen? Morten Jensen fortæller, at han løftede sine hofter fra sengen, mens Lasse Nielsen trak bukserne af ham. Noget af det værste var følelsen af selv at have været med til det.

»Guleroden var, at jeg måtte få en hovedrolle i filmen. Og det ville jeg gøre næsten alt for. Inklusive at lade Lasse røre ved mig og holde min kæft med det«, siger han.

Det var den sommer, Morten Jensen blev færdig i skolen og begyndte som portierassistent-elev. Den sommer, han for første gang havde sex med en pige. Lasse Nielsen var venlig. Han interesserede sig for Morten Jensen. Men han ville have noget til gengæld.

»Lasse var totalt besat af mig«, siger Morten Jensen.