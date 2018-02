DR og TV 2 tog penge for prinsens bisættelse Fotochefer fra større medier er utilfredse med, at de skulle betale dyrt for DRs livesending fra bisættelsen. DR følger reglerne, men fotocheferne vil sikre sig mod gentagelse.

Det er »principielt helt forkert«, at Danmarks Radio kommer til at indkassere penge på live-transmissionen fra prins Henriks bisættelse tidligere i dag.

Det siger fotochefer fra nogle af landets største mediehuse, efter at det er gået op for dem, at de ville blive bonnet ved kasse 1, hvis de ville sende DR's livetransmission. Selv om prinsens bisættelse kan karakteriseres som en fælles, historisk begivenhed, tikkede taxametret: Danmarks Radio havde i samarbejde med TV 2 aftale med hoffet om at sikre live-dækningen og tog betaling.

Fotocheferne undrer sig ikke over, at hoffet vil sikre sig, at kun et medie står for transmissionen, så kameraer og kabler ikke præger begivenheden. Det, de finder forkert, er, at det koster penge, hvis andre mediehusene også vil sende live. Prisen for bisættelsen var 9000 kroner i minuttet for mindst tre minutters klip.

Fotochefen fra Berlingske understreger, at »det handler om et stort og vigtigt stykke Danmarkshistori e«.

»Danmarks Radio har public service-forpligtelser. Alle betaler også til dem i forvejen. At DR vil tage penge for sådan en begivenhed er principielt helt forkert. Helt galt«, siger Søren Lorenzen.

Også Politikens fotochef, Thomas Borberg, har fundet DRs praksis »problematisk«, og inden bisættelsen skrev han derfor til fotocheferne i andre mediehuse for at høre, hvordan de forholdt sig.

»Selvfølgelig kunne vi have pressefotografer til stede ved begivenheden, men levende billeder får større og større værdi for medierne«, siger Thomas Borberg.

Rimeligt eller ej?

I Danmarks Radio siger underdirektør i DR-Medier, Lars Fredenslund Høgsberg, at live-dækningen af bisættelsen er en bekostelig affære, og at DR derfor ikke kommer til at tjene på det.

»Det er en meget dyr og stor produktion, som vi, sådan som der er tradition for, har lavet aftale med kongehuset om i samarbejde med TV 2. Og vi kommer ikke til at tjene på det«, siger Lars Fredenslund Høgsberg og understreger, at DR blot har fulgt gængse bekendtgørelser og regler.

»Vi må slet ikke give indhold væk«, siger han og henviser til reglerne for DR's kommercielle aktiviteter.

Dronningens nytårstale blev eksempelvis i år solgt til dk4, som så sendte tidsforskudt i forhold til DR.

Er det rimeligt, at DR, som vi i forvejen betaler til, skal tage penge for at dække en danmarkshistorisk begivenhed:

»Jamen vi skal tage penge for det. Andre mediehuse har mulighed for at tage kontakt med kongehuset, som vi har gjort, og da vi hørte fra andre mediehuse, var det meget sent i forhold til at åbne aftaler, der har ligger klar i lang tid«.

Fotocheferne gør ikke mere ved sagen nu. Det er »for sent denne gang«, som Søren Lorenzen fra Berlingske siger.

»Men vi vil bruge det her tilfælde, når vi nu vil sikre os, at vi ikke kommer i samme situation igen fremover«.

Lars Fredenslund Høgsberg siger, at han gerne vil i dialog med andre medier om, »hvordan man fremadrettet skruer aftaler ved store begivenheder bedst sammen«.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar om aftalerne fra hoffet.