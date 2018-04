Ugens ord: ’Syg’ er blevet et pendulord, et ord, som bruges i helt modsatte betydninger af den unge og den ældre generation

Øv, det var da nogle røvsyge sange!«, sagde jeg til min datter, da vi sidste torsdag læste om, hvilke sange deltagerne skulle synge i fredagens ’X Factor’. Og ja, det er i parentes bemærket, bare fordi jeg er blevet så gammel, at jeg ikke længere kender en eneste af sangene.

Nåmen, datteren så meget desorienteret ud og sagde: »Hvad mener du?«. »Ja, altså«, svarede jeg, »jeg synes, det er nogle virkelig kedelige sange, deltagerne skal synge«.

Så var hun med igen. Men tænk engang. Hun vidste ikke, hvad ’røvsyg’ betød.

Dagen efter ville tilfældet, at jeg læste en artikel i det nyeste nummer af Alt for Damerne, hvor der var et interview med debattør og kulturredaktør på Berlingske Anne Sophia Hermansen.

Interviewet handler om Hermansens behov for at være sig selv og ikke nødvendigvis altid være social og for fremtiden forsøge at gøre potentielle partnere opmærksom på dette fra starten:

»Så i dag, når jeg møder mænd, gør jeg meget ud af at fortælle dem, at jeg er spændende på mit arbejde og røvsyg privat«.

Altså, dødkedelig privat. Jeg blev så glad over, at jeg ikke er den eneste, der bruger dette åbenbart bedagede udtryk, som nutidens teenagere ikke forstår – nu er Hermansen og jeg også fra samme gode årgang – at jeg straks begyndte at se mig om efter andre, der har brugt udtrykket for nylig.

Iværksætteren Martin Thorborg sagde for et par uger siden til magasinet Computerworld om sin nye tilværelse som lønmodtager: »Det er gået helt outstanding, selv om konferenceopkaldene er røvsyge«.

Og designeren Jim Lyngvild skrev også for et par uger siden i Ekstra Bladet om skuespiller Birgitte Hjort Sørensens tøjstil: »Det er den slags små detaljer, der trækker hende ud af det røvsyge«.

Både Thorborg og Lyngvild er født i 1970’erne ligesom Hermansen og mig, så det er nok noget, vi har samlet op, da vi var børn og unge dengang.

Ordbogen kender ’røv-’ som forstærkerord, som i ’røvtræt’ og ’røvirriterende’, fra 1956. Det er kommet med i bølgen af forstærkerbandeord fra det, man kalder ’kroppens nedre funktioner’, altså afføring og urin, ligesom ’pisse-’ og ’skide-’, som i f.eks. ’pissefedt’ og ’skidesjovt’.

’Pisse-’ som forstærker er kendt fra 1960’erne, mens ’skide-’ er noget ældre. Det er mit indtryk, at ’røv-’ som forstærker stadig bruges, f.eks. i ord som ’røvsjovt’ og ’røvlækker’, så mon ikke det var betydningen af ’syg’, min teenagedatter undrede sig over?

Tillægsordet ’syg’ har levet en lidt omskiftelig tilværelse. Den mest almindelige betydning af ’syg’ er det modsatte af ’rask’, altså når nogen lider af fysisk eller psykisk sygdom.

Men siden begyndelsen af 1900-tallet har ’syg’ også kunnet betyde ’kedelig’, som f.eks. dette eksempel fra 1984 i Ekstra Bladet: »Det er sygt at være på landet med familien, men sammen med vennerne er det da dejligt«.