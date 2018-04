MeToo-mosaik: Dansk film om seksuel chikane inddrager parkeringsvagterne, rengøringshjælperne og slagtereleven

I 100 små klip genfortæller skuespillere anonymiserede fortællinger om sexisme og seksuelle magtudøvelser på arbejdspladsen.

Projektet kaldes en #MeToo-mosaik, er produceret af selskabet Meta Film Doc og kan inden længe ses på dkmetoo.dk, når hjemmesiden går i luften mandag 9. april.

Selv om historierne formidles af skuespillere, og selv om #MeToo i høj grad er blevet associeret med filmbranchen, så er det ikke her, historierne om chikane finder sted. Mosaikken giver derimod indblik i erfaringer fra parkeringsvagten, slagtereleven, professoren, den studerende, rengøringshjælpen, det unge sportstalent, psykologen, spejderen, asylansøgeren, lægen og ansatte i mange andre brancher, fremgår det af pressematerialet.

Tjenere er hårdt ramt

En af de fagforeninger, der har bidraget med cases til mosaikken, er 3F, der har knap 280.000 medlemmer og repræsenterer både faglærte og ufaglærte arbejdere inden for blandt andet industrien og de private servicefag.

»Vi tænkte, at filmmosaikken er en god måde at oplyse på. Så vi kan sætte fokus på, at det her ikke kun gælder filmskuespillere, men også dagligdagens hårdtarbejdende folk«, siger Søren Heisel, der er forbundssekretær og ansvarlig for ligestilling i 3F.

»Vi i 3F ser generelt seksuel chikane som et stort problem, og det gjorde vi også før #MeToo. Eksempelvis er vores kokke og tjener-fag rigtig hårdt ramt af det. Da jeg så resultatet af en undersøgelse, vi lavede, tænkte jeg, det var pokkers! Og det er ikke kun kvinder, men også mandlige tjenere, der bliver chikaneret«.

Undersøgelsen viste, at hver fjerde ansatte i hotel- og restaurationsbranchen havde oplevet seksuel chikane.

I Søren Heisels øjne har bevægelsen #MeToo, hvor kvinder verden over deler erfaringer med sexisme, chikane og overgreb under dette hashtag, haft stor betydning. Også selv om seksuel chikane var et problem, man var bevidst om, før bevægelsens begyndelse i oktober 2017.

»#MeToo har måske gjort, at folk i højere grad tør komme til deres fagforening og sige, at de er blevet udsat for noget, de ikke selv har kunnet klare, eller at de måske tør sige det til deres arbejdsgiver. Og så har det fået folk til at tænke mere over, hvad de siger og gør. Og hvornår man skal handle«.

Udover bidrag fra 3F formidler filmmosaikken også erfaringer fra medlemmer af HK, Djøf, Forsvarets Auditørkorps, Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund, Danske Kvindelige Lægers Forening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Forfatterforening, Forbundet Arkitekter og Designere samt Aalborg Universitet.

Filmmosaikken kan som nævnt ses fra 9. april på hjemmesiden dkmetoo.dk. Flere af videoerne vil også blive vist i forbindelse med en politisk høring om sexchikane 9. april, og filmmosaikken udstilles på ARoS, Kunsthal Charlottenborg, Kvindemuseet, Aalborg Teater samt ved diverse debatarrangementer i hele landet.