Bornholm og Mors har et: Nu vil Skive også have et kulturmøde... Danmark er skævvredet, og kulturlivets opmærksomhed er koncentreret om de store byer. Nu gør Skive-egnen noget for at rette op.

Bornholm har et om politik. Mors har et om kultur. Og 17. til 19. maj i år får Skive et om national skævhed og livet, som det leves i provinsen, langt fra kongelige teatre og traditionelle kraftcentre for kultur.

»Skivemødet« vil, som det hedder i pressematerialet »sikre et Danmark i balance« gennem samtaler, der skal åbne folks øjne for »alle de positive sider ved livet vest for storbyerne«. Provinsen ånder, lever og har det godt, er meldingen fra en egn, som jævnligt må høre sig selv omtalt som træt udkant.

Kort om Skivemødet Efter at Bornholm fik sit folkemøde i 2011 og Mors sit kulturmøde i 2013, åbner Brande- og Skiveegnen 17.-19. maj i år for »Skivemødet - Danmark i balance«. Emnet er dansk sammenhængskraft, mødet vil åbne folks øjne for livet, at provinsen er i live, og politikere, kunstnere og befolkning vil diskutere udkantsproblematik.

»Skivemødet er ikke en event og ikke en festival, men netop et møde«, siger en af initiativtagerne til mødet, direktør Poul Johannes Pedersen fra Thise Mejeri om ideen.

Han ser frem til »to dage, hvor skibonitterne møder sig selv, hinanden, deres egn, dens historie, kultur og erhvervsliv«, og hvor resten af landet kan møde Skive og opleve livet uden for hovedstaden og de større jyske østkyst-byer.

Mødet vil foregå med aktiviteter omkring byens havn, Spøttrup Borg, Posthustorvet samt ikke mindst Jenle:

Her havde Jeppe Aakjær sit kunstnerhjem, og her skrev han med fokus på sin samtids sociale skævhed, ligesom Skivemødet vil have blik for nutidens ligheder og forskelle fra by til land. Jenle vil danne rammen om en række samtaler, hvor publikum kan diskutere national sammenhængskraft med blandt andre Kristian Thulesen Dahl fra DF, Mogens Jensen fra Socialdemokraterne og tidligere kulturminister Bertel Haarder fra Venstre samt journalist og forfatter Lone Kühlmann og skuespiller Thure Lindhardt.

Vil binde Danmark tættere sammen

I byens gader vil der være job-dating med 100 ledige jobs, og det er også her, man kan bænke sig i en udendørs sofa og fortælle eller høre nogle af Skiveegnens brogede fortællinger, og familier kan pakke madkruven og tage til picnic-koncert med Prinsens Musikkorps på Spøttrup Borg. Landsbyen Selde vil være fuld af kunstværker.

Foreløbig er der ikke mange informationer på Skivemødets hjemmeside, men arrangørerne inviterer eventmagere til at komme ude af busken og håber på mange besøgende.

»Vi har brug for samtaler, der kan binde Danmark tættere sammen«, siger Poul Johannes Pedersen fra Thise Mejeri, som i sig selv er eksempel på et stærkt og bæredygtigt initiativ, der rækker langt ud over Skives grænser.

Skive Folkeblad hilser på lederplads initiativet velkomment.

»Det er jo ikke sådan, at flyttebilerne vil holde i kø i juni måned for at fragte tilflyttere i hundredevis til Skive-egnen«, erkender avisen, men provinsen har kvaliteter, og »,storbyerne kan man jo altid besøge«:

»Så maj-eventen på Skive-egnen bør blive et frisk pust af provins-synlighed«, skriver den vestjyske avis.