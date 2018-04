Svend Brinkmann: De unge vil (desværre) stadig realisere sig selv

For nylig læste jeg en artikel om Generation Y eller Generation Me (som psykologen Jean Twenge har døbt dem) – altså unge født i 80’erne og 90’erne. Artiklen henviste til en ny stor Gallup-rapport og havde overskriften ’Mere coach, mindre chef’.

Den fokuserede på generationens ønsker til det fremtidige arbejdsliv. Ud over mere coaching og mindre traditionel ledelse er nøgleordene muligheden for udvikling, selvrealisering og bæredygtighed.

I mange af de generationsportrætter, der bliver skrevet, er en stemning af omskiftelighed og forandring.

Når det ikke er til at regne med den verden, man lever i, kommer tilværelsen til at handle om personlig udvikling, hvor man skal være sin egen lykkes smed

I morgen kan alt i princippet være anderledes end i dag, fornemmer man, og det præger især de unge, der ikke kunne drømme om at stræbe efter livslang ansættelse eller permanent ejerskab til bolig og den slags.

Jeg havde en intens oplevelse af deja-vu, da jeg læsten teksten. For har jeg ikke læst den slags før? Jo, og jeg fandt hurtigt en 17 år gammel undersøgelse af unge, som dengang var i 20’erne, og deres ønsker til arbejdslivet, offentliggjort i 2001 af Ugebrevet Mandag Morgen.

Her viste det sig, at muligheden for personlig udvikling også dengang var det vigtigste krav for unge mennesker til deres fremtidige arbejdssted og langt vigtigere end muligheden for at få en langvarig ansættelse og karriere i ’gammeldags’ forstand: »Arbejdspladsen skal være medarbejderens personlige væksthus. Alt andet kommer – højst – i anden række. (...) Først som sidst vil de unge have frihed til at realisere sig selv, viser undersøgelsen«.

Selvrealiseringstanken

På trods af tidens mange tanker om disruption og social acceleration er kulturens grundlæggende selvrealiseringsideologi forbløffende konstant.

Den nutidige opfattelse af denne ideologi er 50 år gammel og kan spores til ungdomsoprøret, der gjorde selvrealisering til en frigørende kraft i samfundet, ikke mindst til fordel til ligestillingen (ofte betød selvrealisering dengang blot, at man som kvinde skulle ud på arbejdsmarkedet og, ja, realisere sig selv).

Men som blandt andre samfundsforskeren Axel Honneth har vist, er selvrealiseringstankens frigørende kraft nu feset ud, og i dag er den ifølge Honneth blevet legitimationsgrundlag for neoliberalismens deregulering, opportunisme og krav om selvoptimering: Konkurrencestaten kalder vi det i Danmark.

Her drejer livet sig både om at være sig selv og konstant at forandre sig i takt med ’udviklingen’, hvilket tydeligvis er et modsætningsfyldt projekt.

Vi fødes ikke som individer, men vi bliver det i mødet med de andre. Vi skylder derfor de andre vores eksistens, og mennesket bør føle sig forpligtet på de fællesskaber, det udspringer af

Selvrealiseringsideologien er så stærk, at den nærmest fungerer som en sekulær forestilling om frelse. Derfor kommer vi næppe af med den med et snuptag. Men måske kan vi gøre en indsats for at fortolke den i en mere relationel retning?