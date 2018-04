Kriseramt svensk nobel-akademi mødes søndag

Fra vestre ses Kerstin Ekman og Lotta Lotass. Ekmans stol har stået tom siden 1989. Lotass forlod Akademiet for flere år siden. Sara Danius, nuværende talsperson for Akademiet, såkaldt permanent sekretær. Peter Englund, Kjell Espmark og Klas Östergren (første mand i nederste række): Forlod alle tre Akademiet i fredags. Katrina Frostenson, digter og medlem af Akademiet. Er gift med manden, der satte hele den nuværende krise i Akademiet i gang. Sara Stridsberg, forfatter. Et af de unge medlemmer af Akademiet. Har sagt, at hun overvejer, om hun skal blive i Akademiet. Horace Engdahl, tidligere talsperson for Akademiet, har nær tilknytning til Katarina Frostenson og hendes mand, kaldet Kulturprofilen. Arkivfoto: Ditte Valente , Jan Grarup, Klaus Holsting,Jacob Ehrbahn, Joachim Adrian, Stew Milne/AP og pr-foto