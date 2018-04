Selvforsynende på 5. sal med grønne glæder

Man kan sagtens plukke friske tomater og mynte til teen, høste svampe og lave sin egen kompost, selv om man bor i en lille lejlighed oppe under taget midt i en storby.

»Det handler om at se muligheder i stedet for begrænsninger«, fastslår Stine Engel.

Hun bor sammen med sin mand Brian og døtrene Agnes på 4 og Ellen på 9 måneder i en lejlighed på 60 m2 med to altaner på 5. sal i det indre København. Stedet er også rammen om familiens lille hjemmegartneri, hvor de forsøger at være selvforsynende med så mange grøntsager og krydderurter som muligt i 2018.

»Forsøget er først og fremmest en leg og en stor glæde. Det handler om at få grønne fingre sammen med børnene«, fortæller Stine Engel.

De sidste 10 år har Stine Engel haft forskellige urter i potter på altanen og i smalle højbede med indbygget vandtank. Sidste år blev dyrkningen udvidet med en hjemmelavet hængende have, hvor planterne voksede i lodrette lommer. I år skruer Stine og familien yderligere op for de grønne aktiviteter med bl.a. et forspiringsanlæg, et drivhus og et kompakt komposteringsanlæg.

»Vores børn skal have den cirkulære tankegang ind fra starten. Vi sår, passer planterne, høster af dem og laver selv jord af vores grøntaffald«, forklarer Stine Engel, som også værdsætter den fordybelse og ro, der følger med.

Det er også dejligt, at datteren Agnes, som ellers ikke er vild med grønt, gerne vil smage på alt det hjemmedyrkede, som hun selv har været med til at passe.

Engageret amatør

Stine Engel er konsulent i Slots- og Ejendomsstyrelsen og yogalærer, og hendes mand er tømrer. De grønne sysler foregår på engageret amatørbasis med inspiration og research fra blandt andet sociale medier.

Drivhuset på den ene af altanerne består af en træramme med indbygget vandtank i bunden, insektnet og ’vinduer’ af plastik uden risiko for glasskår. Her skal bl.a. vokse krydderurter, agurker og tomater.

»Jeg regner med, at drivhuset forlænger sæsonen, så vi kan dyrke tre hold grønt hen over foråret, sommeren og efteråret«, siger Stine Engel.

En del af planterne sår familien selv i et lille forspiringsanlæg med indbygget led-lys i dagtimerne og varme i bunden. I det violette lys kickstartes blandt andet basilikum, koriander, persille og ærter, som senere skal ud på altanen.

Både drivhus og forspiringsanlæg er fra det danske firma GrowCamp, som laver overdækkede bede og grej til dyrkning.

Forsøget er først og fremmest en leg og en stor glæde. Det handler om at få grønne fingre sammen med børnene Stine Engel, havedyrker, København

På altanen vokser der også kartofler og peberrod i såkaldte potatopots: sorte plastikspande, hvor man kan løfte en indsats op og se til afgrøderne og høste af dem.

Lejligheden huser grønne projekter rundtomkring på hylder og i vindueskarme. Familien dyrker spiselige spirer i bakker, og friske østershatte popper ud af vinduerne på et lille paphus fyldt med halm og svampemycelium. I en genbrugt plastikbøtte vokser andre østershatte i kaffegrums, som har den fordel, at det kan bruges på samme måde som surdej til brød: Når svampene er høstet, kan en del af grumset blandes med nyt kaffegrums, og så er der snart en ny portion østershatte på vej.

»Jeg regner med, at vi er 100 procent selvforsynende med østershatte i år«, indskyder Stine Engel, som oplever en stor glæde ved at se tingene gro:

»Det er et lille stykke med lykke. Jeg bliver glad, når jeg kigger på mine spirende planter og svampe. Det er så livsbekræftende«.

Egen kompost og gødning

Under køkkenvinduet er der gang i to forsøg med regrowing: Bunden af en bladselleri og en overskåret sød kartoffel er sat i små skåle med vand.

Her forventes de sætte nye skud, som kan spises eller plantes ud og blive til nye planter. Måske endda i jord fra familiens lille komposteringsanlæg: bykompostspanden, hvor organisk affald fra husholdningen syrner og bliver til kompost og flydende gødning. Metoden hedder bokashi og går i gang, når affaldet i spanden får selskab af nogle særlige mikroorganismer.

»Agnes er vild med at klippe vores skrald i stykker med en saks og putte det i spanden, og så får vi en god snak om affald og genanvendelse imens«, fortæller Stine Engel.

Hun er også begyndt at samle og tørre frø fra familiens egne planter. Dels for at kunne følge hele processen fra frø til plante og jord, dels fordi det er bekosteligt at købe økologiske frø og planter til det efterhånden omsiggribende hjemmegartneri.

Stine Engel er kommunikationsuddannet og kan lide at tage billeder. Derfor er det oplagt for hende løbende at dele årets selvforsyningserfaringer på Instagram. Det sker under navnet drivhus-paa-femte.

»Der er masser af muligheder for at udveksle erfaringer og blive inspireret af andre. Og forhåbentlig selv inspirere andre. For mig er det vigtigste dog selve projektet: at vi gør noget i fællesskab for at få en grønnere og mere bæredygtig hverdag. Man kan føle sig handlingslammet, når man hører om plastik i verdenshavene og huller i ozonlaget. Jeg vil gerne give mine børn et andet mindset end det passive. Man kan sagtens gøre noget selv, og hvis alle gør lidt, sker der noget. Verden bliver lidt grønnere«, siger Stine Engel.