Svend Brinkmann: Vi har glemt, at naturen ikke er til for vores skyld. Måske er ulven er vores sidste håb

Det er en psykologisk banalitet, at vi som mennesker bliver til i mødet med noget andet end os selv.

Det gælder udviklingspsykologisk for det lille barn, der kommer ind i verden og lige fra begyndelsen af sit liv orienterer sig mod moderen. Ikke bare som en, der giver varme, tryghed og næring, men også som en, der skal kommunikeres med. Kontakten mellem moderen (eller den primære omsorgsperson) og barnet er grundigt beskrevet af psykologer, der har opdaget, at det lille barn er langt mere socialt og kommunikerende, end man troede for bare få årtier siden.

Barnet er ikke et asocialt atom, der skal »socialiseres«, men derimod et lille socialt væsen, der gradvist skal blive til et individ. Det sker blandt andet ved, at den voksne ser barnet og reagerer afstemt på barnets henvendelser. Barnet vil da gradvist overtage den voksnes blik på sig selv og blive et individ, en person, et refleksivt væsen.

Vi vover os frem for at blive imødekommet – også over for Vorherre eller hvem man nu tror på. Den store Anden kan også være ’Videnskaben’, ’Fremskridtet’ eller ’Det klasseløse samfund’

Løgstrup skrev, at det etiske livs grundfænomen er at vove sig frem for at blive imødekommet, men det er også selve det psykologiske livs grundfænomen. At vove sig frem er det, barnet tillidsfuldt gør fra begyndelsen, og den voksnes opgave er at komme barnet i møde.

Hvis ikke den voksne ser barnet som et aktivt handlende væsen, vil barnet heller ikke kunne se sig selv på den måde, fordi det netop kun bliver til i mødet med den andens blik og reaktioner.

Vi lever i den antropocæne epoke

Spørgsmålet er, om det, der gælder for det enkelte individ, også gælder på mere alment plan for mennesket som sådan? Altså at vi kun kan blive til som mennesker – som menneskehed – i mødet med noget andet end os selv?

For den religiøse er svaret givet: Ja, vi har ikke bare brug for partikulære andre (mødre, fædre, pædagoger og Thomas Blachman), men også for ’den store Anden’, der af den religiøse anses for at være ophav til mennesket og måske alt, hvad der findes, og som vi skal se os selv igennem for at kunne blive til.

Vi vover os frem for at blive imødekommet – også over for Vorherre eller hvem man nu tror på. Den store Anden kan også være ’Videnskaben’, ’Fremskridtet’ eller ’Det klasseløse samfund’. Den såkaldte postmoderne tænkning i 1980’erne og 90’erne kredsede meget om konsekvenserne af, at den store Anden, de store fortællinger, havde mistet legitimitet.

En kornmark er da også natur, som den daværende miljøminister sagde forrige år, og det er selvfølgelig trivielt sandt ud fra et altomfattende naturbegreb, men det er håbløst ud fra et biodiversitetssynspunkt

I dag findes en relevant diskussion ikke bare om tabet af den store Anden (der på mange måder lever i bedste velgående), men af det store Andet. Vi lever i den geologiske epoke, der kaldes den antropocæne, opkaldt efter menneskeheden, der omdanner jordens overflade og ødelægger biodiversiteten som en ny naturkraft.

Danmark er angiveligt det næstmest opdyrkede land i verden, og når man ser på vores lille land fra oven, ser man byer, marker og veje overalt. Landbrugsjord udgør næsten to tredjedele af Danmarks areal, så stort set al natur er her kultiveret natur, skabt ved menneskets mellemkomst.

Vi har altså ikke længere det store Andet at spejle os i, men ser kun os selv og effekterne af vores handlinger overalt. Det svarer til, at barnet kun ser sit eget spejlbillede, men aldrig moderen og faderen som nogle andre end det selv.