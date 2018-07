Stig Rossen: »Jeg er en af dem, der lander med smørsiden opad hele tiden«

»Dav, Stig«, siger manden, idet vi passerer ham.

»Ja, det var nu da æ’ wærst. Det ku’ såmænd da godt gå hen og blive en helt fornuftig lille karriere, hvis du strammer dig lidt an!«.

Manden smiler og slår Stig let på skulderen. Der er komplimenter ... og så er der jyske komplimenter.

Da Stig Rossen går af spillestedet Mariehavens scene søndag aften efter at have leveret en fuldblodsversion af Tom Jones-hittet ’Delilah’, siger jeg til ham, at »Det var sensationelt!«. Både den mættede vokal, lige dele walisisk trussetyv og operastormægtighed, han leverer den med, og så den der helt ufiltrerede kontakt til publikum.

»My, my, my Delilah, why, why, why, Delilah?«, og Rossen hæver og sænker armene i melodramatisk affekt og beder publikum gøre det samme. Hovedparten af dem er i 70’erne og 80’erne, adskillige i kørestol og rollator, så noget har det kostet dem.

blå bog Stig Rossen Skuespiller og sanger, f. Hvidovre 1962. Nr. 4 ved Melodi Grand Prix 1988 med ’Vi danser rock og rul’. Nr. 3 i 2007 med ’Så nær som nu’. Uddannet fra Guildhall School of Music and Drama i London 1990. Fik rollen som Jean Valjean i ’Les Misérables’ i London 1990. Har sunget partiet mere end 1.500 gange over hele verden. ’Chess’ blev hans anden store musicalsucces. Har udgivet talrige plader, bl.a. solgte ’Julelys’ 100.000 eksemplarer. Har optrådt med dans og sang siden barndommen. Bor uden for Nyborg med kone og tre af sine fire børn. 11. august synger han West Side Story sammen med Louise Fribo, Silas Holst, Szhirley og DR SymfoniOrkestret på Ledreborg Slot. Vis mere

»Forgive me, Delilah, I just couldn’t take any more!«, ender han med et gisp og har slået sit livs eneste ene ihjel ud af jalousi. Mit gæt er, at der ikke sidder mange ude i Mariehaven og slår et kryds ud for sangen som endnu en, der bør sortlistes i kølvandet på #MeToo.

Det var sensationelt. Det er muligvis også det, de andre mener, dem, der synes, at Stig nok skal blive til noget engang. De er så bare endnu mere fra Jylland, end jeg er.

Stig Rossen kan godt dechifrere de modstræbende jyske komplimenter. Han ved godt, han er god, og han ved godt, de kan lide ham. Og han smider ikke selv om sig med superlativer. Han forstår det her sted.

I Hear You Knocking

Vi ankom dagen før.

Stig Rossen hentede mig ved stationen i Nyborg. Han bor med sin familie på en trelænget gård syv kilometer uden for byen, og han stod ved siden af sin bil, »mit rullende kontor«, i sort T-shirt og sorte shorts, da jeg kom ud. Han går ikke op i biler, men den her hører til hans allernærmeste venner. Han kørte 105.000 kilometer i den sidste år, til og fra engagementer.

Når han skal til Mariehaven i Ansager i Sydvestjylland for at prøve denne lørdag eftermiddag, kører han frem og tilbage, fire timer i alt. Søndag tager han samme tur frem og tilbage i forbindelse med koncerten, der bliver optaget af DK4. Han har lovet sin kone at vaske et hegn ned, så det kan males.

Jeg får sådan alt det rudimentære om Stig Rossen på vej til Jylland. Også det med, at han ingen problemer overhovedet har med at gå i Brugsen i sine Crocs, hvis der er tilbud på kakaomælk – selv om hans kone græmmer sig.

Da vi træder ind i Mariehaven sent lørdag eftermiddag, er det til tonerne af ’I Hear You Knocking’ nede fra øvescenen. Stig Rossen slår et slag med hoften og iler hen for at give Birthe Kjær et knus. Hun er på i koncertens første afdeling, Rossen i sidste.

Vi sætter os, får en øl og snakker swing og den her særlige version af Tom Jones-hittet ’Delilah’, som han skal ind og prøve med orkestret, og hvor ens Rossen og Jones er stemmemæssigt – eller var, for i en alder af 78 er Jones’ stemme ikke helt intakt længere.

Jeg er en af dem, der lander med smørsiden opad hele tiden

»Kan Tom synge den, kan jeg også«, fortsætter Stig Rossen.

Mens vi sidder og diskuterer de ting, går orkestret i gang igen 300 meter fra os, og vi må tale lidt højere.

»For once in my life/ I have someone who needs me«, synger Birthe Kjær med sine umiskendelige varme vokaler, det der usvigelige foredrag.

»Der er bare«, siger Rossen, »nogle sange, der ikke kræver nogen præsentation. Som nu den, Birthe synger der«.

»For once in my life/ I won’t let sorrow hurt me/ Not like it’s hurt me before«.

Stig Rossen: »Når vi har så mange acts over to dages indspilninger ...«, men hans stemme opløses i aftenluften.

Med et hurtigt, erotisk vibrato synger Birthe Kjær »You-u-u-u-u«, og efter et kort ophold genoptager orkestret swingrytmen: »Oooh, someone warm like you!«.

»Prøven i dag er pærenem, fordi orkestret er så skidegodt. Det hele er skrevet ud på noder, og de har spillet det hele før. Ingen står bare og winger den. Så bagefter tager jeg hjem«, siger Rossen.