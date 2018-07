Kender du også til søvnløshed? Outlook-kalenderen startede i mit hoved, når jeg vågnede klokken 3.18 eller 4.29 Det skulle være godt for næsten alt, men rigtig mange har svært ved at sove. En række af Politikens kulturjournalister reflekterer over søvnproblemer. Her er det Bo Søndergaard, som ikke drømmer sig tilbage til dengang, han var chef ...

Jeg kan huske første gang, jeg ikke kunne sove.

Eller det tror jeg, at jeg kan. Jeg kan i hvert fald huske første gang, jeg tænkte: »Jeg falder ikke i søvn, det gør jeg bare ikke«.

Søvnløs sommer Det skulle være godt for næsten alt, men rigtig mange har svært ved at sove. I juli, mens de faste søndagsklummeskribenter, Katrine Marie Guldager og Svend Brinkmann, er på ferie, reflekterer en række at kulturredaktionens journalister over søvnproblemer. Læs de tidligere klummer i serien her: Dorte Hygum Sørensen: Søvnløshedens djævletimer ligger mellem klokken 2 og 5

Michael Bo: Når jeg flyveren? Når jeg den? Hva’? Hva’?! Vis mere

Jeg var ikke mere end syv år, og jeg lå i min seng i vores lejlighed i Høje Gladsaxe. Det var et stort og lyst værelse lige ved siden af stuen, hvor mine forældre stadig var vågne. Døren var ikke engang lukket helt til, så der var ikke nogen grund til at gå i panik. Det gjorde jeg så alligevel, for de kunne ikke hjælpe mig med mit problem. Det var nemlig gået op for mig, at vi alle sammen skal dø.

At alting holder op, og at jeg bare vil forsvinde en dag og tage alt, hvad jeg havde sagt og gjort, med mig væk.

Det var så stor og forfærdelig en tanke, at jeg ikke kunne tænke den færdig. Min mor, far, søster, solskin, fodbold og flødeis ville forsvinde fra mit liv. Fordi jeg ikke ville have det længere.

Jeg kravler ikke ned under dynen med en lommelygte længere

Jeg burde nok være gået ind ved siden af, men det gjorde jeg ikke. I stedet listede jeg ud af sengen, fandt cowboygeværet, saftevandsflasken og min lommelygte og kravlede tilbage i sengen, hvor jeg trak dynen op over hovedet.

Jeg tændte lommelygten, og nu var jeg i en hule og kunne lege, jeg var en soldat, der gemte mig for kugleregnen. I sikkerhed, men klar til at komme ud og slås. Og så faldt jeg i søvn.

Det virkede, og det blev det ved med, indtil jeg havde vænnet mig til tanken om døden, eller rettere sagt, indtil jeg havde vænnet mig til ikke at tænke på døden.

Så gik der mange år, før jeg igen fik svært ved at sove.

Jeg har aldrig været sådan en, der bare kan slippe bevidstheden i 8-10 ubrudte timer, mens verden raser. Jeg vågner let, men jeg falder også let i søvn igen. Jeg behøver ikke ret mange timer, og jeg bliver ikke hysterisk eller urimelig af at blive vækket.

Søvn som hård valuta

Der var nogle år, da vi havde små børn, hvor søvn var den hårdeste valuta i vores hjem. Både min kæreste og jeg ville faktisk allerhelst bare sove, fordi vi ikke fik lov til det.

Da vores ældste søn var ti måneder gammel, var jeg i Afghanistan for at arbejde. Vi talte med mennesker med utrolige historier, så knuste byer og kørte gennem Khyber-passet. Sammen med støvet trængte landet ind i mit sanseapparat og min sjæl og har været der siden. Men selv om det er pinligt at indrømme det, nød jeg allermest at få lov at sove uden at blive vækket af et lille barn.

Men børn bliver større, og man får sine nætter tilbage, og hvad skal man så stille op med dem? Ja, man skal jo helst sove.

Det er bare ikke altid man kan, fandt jeg så ud af for et par år siden. Det kan gå at vågne en enkelt gang og ikke kunne falde i søvn igen. Så ligger man og bliver irriteret på kæresten, som tydeligvis godt kan finde ud af det. Men man skal være et skidt menneske for at blive sur over, at andre har det godt. Og natten forsvinder jo på et tidspunkt.