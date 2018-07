Har netop lanceret planer for at åbne en række fysiske biografer i Kina.

Du kan lige så godt lære navnet: Kinesiske IQiyi har fire gange så mange brugere som Netflix Mens Vesten kigger mod Silicon Valleys streamingtjenester og sociale medier, er flere kinesiske super-tankere begyndt at røre på sig. Streamingtjenesten IQiyi har allerede fire gange så mange brugere som Netflix, og nu kan man for første gang streame et af deres mest deres populære tv-shows i Vesten.