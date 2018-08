Lucia Odoom fandt sin indre heks i Nordjylland: »Heksen er en lidt ensom figur. En selvvalgt outsider. Det er en god figur, når man skal øve sig på ikke at give en fuck« 50 år efter ungdomsoprøret og sommeren ’68 er Lucia Odoom draget ud for at fange færten af en mulig ny Woodstockfølelse. På Åsen i Nordjylland.

