Hvad er Fortnite, og hvorfor er det blevet så ualmindelig populært? Vi forklarer, hvad det går ud på

Forestil dig, at du bliver kastet ud fra en flyver højt over en øde ø.

Et par hundrede meter før du rammer jorden, udfoldes din faldskærm, og du skråner hen mod en lille landsby. Men du er ikke alene. Omkring dig lander en håndfuld andre virtuelle gladiatorer. Alle løber ind i hvert sit hus for at lede efter våben. En pistol. En økse. Hvad som helst. 30 sekunder senere mødes i udenfor til en ildkamp, hvor kun den stærkeste og dygtigste af jer står tilbage til sidst.

Fortnite er for mere end 125 millioner gamere verden over et computerspil, et fænomen og en fritidsinteresse. Et skydespil, der på et år har omsat for over en milliard dollars – over 6 milliarder danske kroner, hvoraf en tredjedel er fra april alene. En fordobling af omsætningen i februar. I USA hyrer forældre trænere til deres børn for op mod 130 kroner i timen, så børnene ikke taber ansigt i skolegården. Og samtidig skriver flere internationale medier om en stigende bekymring blandt forældre, der beretter om tilsyneladende afhængige børn, som ikke gider lave andet end at spille dagen lang.

Hunger Games-spil

Fortnite er et skydespil i genren Battle Royale, hvor op mod 100 spillere kastes ned fra en flyver på en ø, hvor de skal kæmpe mod hinanden, indtil kun én person eller ét hold står tilbage som vinderen.

Genren er opkaldt efter den dystopiske japanske bog fra 1999 Battle Royale af Koushun Takami samt den japanske kultfilm fra 2000 af samme navn. I bogen har den japanske regering efter en lang recession indført ’Battle Royale-loven’ for at få styr på landets oprørske unge. Loven består kort fortalt i, at en gruppe unge udvælges og tvinges til at kæmpe mod hinanden på en øde ø, indtil der kun er én overlevende tilbage.

Fortnite adskiller sig fra sin japanske inspiration ved at være designet i en munter tegneseriestil. På øen kan du som i Hunger Games vælge at gribe det nærmeste skydevåben og satse på, at dine evner rækker til at pløkke de andre, før de pløkker dig, eller du kan tage benene på nakken og finde et andet mindre trangt sted. Men selv om du går efter øens mest afsides lokation, er det begrænset, hvor meget man kan gemme sig. For uden om øen raser en farlig storm, og orkanens øje, hvor det er sikkert at opholde sig, bliver gradvist mindre og mindre. På den måde tvinges spillerne til at flytte sig væk fra deres gemmesteder og ud i åben kamp med de andre.

Fortnite adskiller sig yderligere fra andre spil i genren, ved at spillerne kan indsamle byggematerialer rundtomkring på øen, som de kan bruge til at bygge improviserede palisader og forter til beskyttelse. Dermed henter spillet inspiration fra et andet ultrapopulært spil – nemlig Minecraft.

Den populære del af Fortnite er tilmed helt gratis at spille. Alligevel er det blevet en pengemaskine for udgiveren Epic Games, hvilket skyldes en for tiden meget populær betalingsmodel. I stedet for at købe selve spillet kan man tilkøbe såkaldte battle passes, der er en slags sæsonkort til ekstra funktionalitet i spillet. Sæsonkortet åbner op for missioner, der til gengæld ved gennemførelse belønner spilleren med kosmetiske ændringer. F.eks. en ny slags økse eller pistol. Mange af disse visuelle forskønnelser kan også tilkøbes direkte vha. spillets virtuelle valuta, der selvfølgelig kan erhverves med rigtig valuta.

Unikke eventyr

Hvor ovenstående gennemgang forklarer de uindviede, hvad spillet i sin grundessens handler om, siger den intet om, hvorfor netop det spil er blevet så massivt et fænomen. Det kan til gengæld Rune Kristian Lundedal Nielsen, der er spilforsker ved IT Universitetet i København, sætte ord på.

Rune Kristian Lundedal Nielsen har brugt mange timer i den fiktive verden i Fortnite, og han forklarer, at spillets popularitet blandt andet skyldes, at spillet og spilgenren er klassens nye frække dreng, fordi det kombinerer to af tidens mest populære genrer. Zombie-/overlevelsesspil og det mere traditionelle skydespil.

Kombinationen fungerer, fordi mange spilentusiaster i forvejen kender godt til den traditionelle skydespilsgenre med spil som Counter Strike, Unreal Tournament og Doom. Samtidig er overlevelsesspil voldsomt populære for tiden, hvor specielt spil, der foregår i en postapokalyptisk, zombieinficeret verden, hitter.

I zombiespillene starter man typisk ud næsten nøgen og alene. Det handler om at overleve. At finde våben, mad og ly for natten. Tålmodighed og snusfornuft er dine vigtigste ressourcer. Kontrasten er de actionfyldte skydespil, hvor man fra starten er udstyret med de vildeste våben, granater og gadgets. Groft sagt kan man sige, at man i et Battle Royale-spil som Fortnite starter ud som i zombiespillet. Udsat og sårbar, men hvis man overlever længe nok, ender man som i skydespillet: bevæbnet til tænderne og i konstant ildkamp. Og den cocktail danner fundamentet for uendelige og unikke eventyr, forklarer Rune Kristian Lundedal Nielsen.

»I Fortnite – hvis man spiller som hold – er man to eller fire venner, der drager ud på eventyr sammen, men med forskellige forudsætninger. Hver gang lander man et nyt sted uden noget, og man skal ud og samle skatte i form af våben og panser. På den måde skaber man et unikt narrativ hver gang, som man kan snakke sammen om efterfølgende. Det tror jeg er enormt dragende for børn og unge«, forklarer Rune Kristian Lundedal Nielsen.

Sammenlignet med andre populære spil i Battle Royale-genren såsom Player Unknowns Battleground (PUBG), er Fortnite stadig en mastodont blandt kæmper.

Forklaringen på det er blandt andet spillets anatomi. Først og fremmest har Fortnites fjollede tegneseriestil ifølge Rune Kristian Lundedal Nielsen en bred appel.

Der er intet blod, og spillerne dræber ikke hinanden. I stedet bliver en slagen kombattant ’udelukket’ og teleporteres væk fra banen. Men Fortnite handler også om at bygge forter og tårne af de indsamlede byggematerialer, og dermed bliver spillets kombination af ’leg’ og ’spil’ en stor del af succesen.

»Fortnite er et rigtig godt eksempel på, hvordan koncepterne ’spil’ og ’leg’, som vi i Danmark har skilt ad sprogligt, ofte i gode spil foregår på samme tid. Fortnite er på den ene side benhård konkurrence, men er på den anden side lige så meget en leg, præcis som det er en leg at bygge en hule«.

At Fortnite på den måde stiller krav til spillernes kreativitet, medvirker også til, at det sjovt at kigge på, når andre spiller. Derfor er Fortnite også enormt populært på spilstreamingtjenesten Twitch, der er en online platform, hvor man kan se andre spille computerspil live, og hvor Fortnite ligger placeret som det klart mest sete spil for tiden. Dermed er det lykkedes Fortnite at bryde den svære grænse mellem spilmediet og tv-mediet, som er så vigtig i dag, hvis et computerspil sigter mod stjernerne. En position, som udgiveren Epic Games da også forsøger at styrke yderligere med en investering på 100 mio. dollars – 650 millioner kroner – i præmiesummer til kommende Fortnite-turneringer.

Samtidig er det ikke længere kikset og socialt isolerende blandt børn og unge at være god til computerspil.

Tværtimod kan evnerne foran skærmen nu omsættes til social kapital i skolegården, mener Rune Kristian Lundedal Nielsen:

»Nørden er blevet cool. I dag kan man virkelig komme langt ved at være dygtig til Fortnite eller have nogle seje skins. Og det er jo fantastisk, fordi mange børn og unge, som måske ikke har det fedeste tøj eller er dygtigst til fodbold, på den måde kan få noget status i klasseværelset«.

Spørgsmålet er, om det kan betale sig at holde sig opdateret på denne slags modefænomener. Om et par år er det stensikkert noget andet, som børn og unge snakker om, og så kan man hurtigt være kommet bagud, hvis man for længe har koncentreret sin opmærksomhed omkring den nuværende spildille Fortnite.