Frustration i det københavnske natteliv: »Beboerne bygger slottet op om dagen, og så river troldene det ned om natten« Værtshuse, barer og diskoteker venter i måneder på nye bevillinger, fordi den kommunale sagsbehandling er langsommelig. Samtidig plages naboerne af støj. Kulturborgmesteren beklager.

Det er lørdag morgen, klokken er seks, og Morten Vesely er så småt ved at vågne. Aftenen før har han sat spande ud på gaden i håb om, at han ikke behøver at finde højtryksspuleren frem.

Han har boet i Indre By i snart 40 år, en næsten berghainsk festzone, hvor dansen fortsætter ud på fortovet i morgentimerne de fleste steder.

Den tætte bebyggelse, som forener natteliv og beboere i ufredeligt naboskab, gør, at de fleste værtshuse og barer skal genansøge om ny alkohol- og natbevilling hvert andet år.

Det presser systemet, da Bevillingsnævnet oplever lang ventetid på fornyelse af bevillinger, fordi de blandt andet modtager mange nye ansøgninger. De eksisterende barer må derfor køre videre på usikre, midlertidige bevillinger i månedsvis.

Bevillingsnævnet beklager den lange sagsbehandlingstid:

»Der er en lang sagsbehandlingstid, fordi der er mange ansøgninger, blandt andet fordi mange barer og restaurationer skifter ejer, ligesom der kommer nye barer til«, udtaler chef for Bevillingsnævnets sekretariat Merete Evers Dewilde.

Ventetiden presser livet på hjemmefronten

Politiet kører ofte igennem Indre By ved en syv-tiden om morgenen, men stirrer ofte lige frem. De forlader ikke patruljevognen, mens glasskår knaser under fødderne på de sidste morgengæster:

»Beboerne bygger slottet op om dagen, og så river troldene det ned om natten«, beskriver Morten Vesely.

Men barejerne er også kede af situationen, for det er svært for dem at handle - såsom at investere i støjdæmpende loftsplader - og gå i dialog med naboerne, mens sagsbehandlingen er i gang.

Politiken har talt med en restauratør fra en bar i Indre By, som har ventet på en ny bevilling i snart et år, og som er ked af forholdene. Ventetiden efterlader indehaveren i ingenmandsland. Det lægger både pres på forretningen og spøger efter fyraften:

»Jeg har både børn og hus, et liv, jeg har bygget op omkring mit arbejde. Jeg har også nogle ansatte, som jeg passer på. Men når man hele tiden får at vide, at det kan være, at man ikke har sit arbejde om et par måneder ­– at der kan gå et år, før man får svar på sin nye bevilling, så ender man i ingenmandsland. Du ved ikke, om du er købt eller solgt«, siger restauratøren, der ønsker at være anonym for ikke at sætte sin ansøgning om bevilling i spil.

Nattekampene holder aldrig op

Ved en otte-tiden er nattens erobrere og andre feststemte besøgende på vej hjemad, nogle med en Big Mac i hånden, og gaden begynder at ligne sig selv igen.

Men næste dag kan beboerne se frem til endnu en morgenfest med glasskår, bræk og pis i gaden. Barejerne står usikkert og tør ikke stå frem i frygt for, at det vil skade deres behandlingstid.

Kultur - og fritidsborgmester Niko Grünfeld beklager ventetiden og håber, at nye tiltag kan forbedre forholdene:

»Det er utilfredsstillende med den lange sagsbehandlingstid, og jeg har stor forståelse for borgernes situation. Bevillingsnævnets sekretariat oplyser mig, at juristerne arbejder på højtryk på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det forventes, at det sker i takt med implementeringen af den seneste ændring af Restaurationsloven«, udtaler Niko Grünfeld, der som Kultur- og fritidsborgmester også er formand for Bevillingsnævnet i København.