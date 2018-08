Teatre og museer: Hvor blev armslængden af? Fra 2022 vil regeringen lade alle besparelser på kulturområdet gå tilbage til kulturen. Men det er politikerne, der skal bestemme hvordan. Det truer vores frihed, siger museer og teatre.

Selv om regeringen vil stoppe besparelserne på kulturområdet i 2022, så er klapsalverne i kulturlivet til at overhøre.

For det meget udskældte omprioriteringsbidrag på 2 procent, som de statslige kulturinstitutioner hvert år skal spare, fortsætter. Finansministeren og regeringen lover blot, at pengene - omkring 75 millioner kroner årligt - fra 2022 vil gå tilbage til kulturområdet. Og så vil regeringen og Folketinget bestemme, hvad pengene skal bruges til.

»Vi vil gerne have mulighed for at se, om der er andre måder at gøre tingene på end i dag. Det handler om at holde dørene åbne for nytænkning«, siger kulturminister Mette Bock (LA).

Styrker ministeren

Men det er et angreb på armslængdeprincippet og kulturinstitutionernes selvbestemmelse, lyder det fra museer og teatre.

»Besparelserne stopper ikke. Tværtimod er de cementeret til evig tid. Til gengæld er det institutionaliseret, at de enkelte institutioner hvert eneste år svækkes til fordel for en styrkelse af den til enhver tid siddende minister«, siger Henrik Bo Nielsen, der er direktør for museumskoncernen Romu, i Roskilde.

»Det er usundt, at institutionerne bliver svagere og svagere og kulturministeren og det politiske flertal stærkere og stærkere. Det kan man da kalde en programsat, årlig afkortning af armslængdeprincippet«.

Samtidig betyder omprioriteringsbidraget, at basisdriften på museerne - forskning, konservering og bevaring - år for år bliver svækket, fremhæver Henrik Bo Nielsen, for den er der ingen fonde eller sponsorer, der vil betale for.

Hatten i hånden

Han forudser, at museerne og de øvrige kulturinstitutioner hvert år må stå med hatten i hånden og forsøge at overbevise kulturministeren og Folketinget om, at de skal sende penge tilbage til deres institution.

»Jeg kan være heldig, at ministeren er optaget af mit område. Men hvis ministeren er meget mere optaget af teater, så er jeg på den«, siger Henrik Bo Nielsen.

Også direktørerne for kunstmuseet Arken og for Moesgaard Museum frygter, at armslængden nu bliver mindre.

»Jeg kan godt være bekymret for, at friheden bliver mindre på kulturinstitutionerne. Vi bliver jo afhængige af politikerne på en anden måde, fordi der hele tiden bliver hevet penge ud, som man ligesom skal gøre sig fortjent til igen«, siger museumsdirektør Mads Kähler Holst fra Moesgaard Museum til DR.

Usund indblanding

Netop den indblanding bekymrer også de danske teatre.

»Regeringen genindfører det smagsdommeri, som Fogh afskaffede. Hvor er armslængdeprincippet, når de vil bestemme, hvilke aktiviteter, midlerne skal tilbageføres til? Nu skal vi løbe efter de politisk vinde for at få del i midlerne, og det er en usund indblanding i teatrenes frihed til ud fra en kunstnerisk faglighed at vurdere, hvad der skal satses på«, siger Louise Stenstrup, der er direktør i brancheforeningen Dansk Teater.

Ifølge Dansk Teater er der brug for, at teatrene kender deres økonomi og ved, hvad de har af midler, hvis de skal udvikle sig.

Stop brokkeriet

Kulturminister Mette Bock (LA) forstår ikke, at kulturinstitutionerne brokker sig i stedet for at være glade for, at de nu har fået lovning på, at omprioriteringsbidraget fra 2022 kommer tilbage til området.

»Hvordan, det så skal udmøntes, er jo ikke besluttet. Og dermed er det jo heller ikke udelukket, at pengene skal bruges på drift«, siger hun.

Kulturkommentator og redaktør på nyhedsbrevet Søndag Aften Tom Ahlberg roser regeringen for at sikre, at der er en større sum penge til udvikling og nye prioriteringer på kulturområdet. Det er på tide, siger han.