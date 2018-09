Der er dem, der elsker Carsten Jensen. Der er dem, der hader ham. Det sidste rager ham

Faren havde en stor stemme, og han var selv stor.

»Alt ved ham var voldsomt. Hvis han hostede eller nøs eller slog en skid, kunne man høre det hundred meter væk. Og han gjorde det hele«, fortæller Carsten Jensen.

Faren var også »militant antiintellektuel« og mente, at alle mennesker, der ikke arbejdede med deres hænder, var snyltere på samfundet.

»Det gjaldt skolelærere, som han ikke kunne fordrage. Bibliotekarer tror jeg slet ikke, han vidste fandtes, men havde han vidst det, havde de hørt til snylterne. Og det gjaldt alle kommunalt ansatte. Alle statsligt ansatte. Han var en kæmpe fan af Mogens Glistrup. Virkelig«.

Stemte han på ham?

»Det kan du fandeme tro. Han var ikke medlem af partiet, men det der, det var lige ham«.

Når faren var på skibet, hang der altid en flaske øl i de lange lommer på Kansas-bukserne. Det gjorde der også i de andre sømænds lommer.

»Alle stod fra morgen til aften oppe i styrhuset og drak øl. Det var sådan, det var at være en voksen mand og en del af den der sømandskultur. Der røg satme noget ned«, siger Carsten Jensen.

»Jeg ville aldrig sætte mig ned og fortælle en sociologisk bekendelseshistorie om, at min far var alkoholiker. Sådan har jeg aldrig oplevet det. Men rent teknisk var han«.

Sømandskulturen havde også sit eget sprog. Og det mestrede Carsten Jensens far til fulde.

»Han kunne ikke sige en sætning, uden at der var op til flere bandeord i. Men han havde også en billeddannende evne. Der er jo et folkeligt sprog, som tit er undervurderet, og som er fuldt af fantasi og opfindsomhed. Min far sagde engang om en kvinde her i byen, at »hun havde fået lige så meget pik, som der var vandrør i Marstal«. Det var da meget godt fundet på. Synes jeg«.

Fars ekko

På Fru Berg bestiller vi en øl og et stjerneskud hver. Vi taler vi om, hvad opvæksten med en fraværende far har betydet for hans forfatterskab.

»De to store romaner, jeg har skrevet, om sømænd og om soldater, handler jo faktisk om en meget traditionel maskulinitet, som jeg ikke selv har del i. Men som min far havde del i. Og som han ikke kunne finde ud af at give videre på nogen måde«, siger han.

»Jeg har altid følt, at det skulle jeg ikke prøve på at være, for det kunne jeg alligevel ikke. Alle de der traditionelle mandefællesskaber med fodbold og drengerøvsting og alt det der, det har aldrig sagt mig en skid. Men jeg har haft sådan en mærkelig blanding af fascination af og afstandtagen til det. Og lidt sent i livet begynder man at kunne se mønstrene tydeligere. Jeg har tænkt, at som fortæller er der nok noget af min far i mig. Jeg er sikker på, at når jeg tager grovfilen frem som polemiker – er der et ekko af min far og min baggrund«.

Carsten Jensen får en tanke.

»Jeg vil også sige noget andet: Hvis man tager et traditionelt dannelsesforløb, er der en far, der er en autoritet, og på et eller andet tidspunkt gør du som søn oprør mod denne autoritet. Men jeg havde ikke nogen autoritet at gøre oprør imod. Jeg havde en mor, som mere herskede igennem at give skyldfølelse«, siger han.

Jeg tror, jeg på mange måder har forsøgt at skrive mig ud af en skyldfølelse

»Og det kan jo så nemt betyde, at mine livsytringer – fordi børns livsytringer er jo besværlige – dem havde jeg skyldfølelse over. Så jeg tror, jeg på mange måder har forsøgt at skrive mig ud af en skyldfølelse«.

Tjeneren kommer med en øl til os hver.

»Det var IPA’en til mig«, siger Carsten Jensen.

»Og samtidig har jeg haft en overfølsomhed over for autoriteter. Fordi der var opgør, jeg aldrig fik taget. Og så har jeg taget dem igen og igen. Ofte, synes jeg selv, til stor samfundsnytte«.

Han griner.

»Det vil jeg gerne understrege. For jeg vil ikke reducere sådan noget til ren psykoterapi. Men det har da helt bestemt spillet en rolle, at der ikke har været den rollemodel, som jeg både kunne imitere, og som jeg samtidig kunne gøre oprør imod. Jeg har måttet finde min egen vej«.

Drengen, der skreg

Carsten Jensens mor læste i perioder af sit liv en bog om dagen. Hun var livslang abonnent på Jyllands-Posten, stemte konservativt og var interesseret i verden. Men hun var også en vingestækket fugl, sådan beskriver han hende. Da hun var omkring 30, emigrerede hun til USA, kom i huset og arbejdede også som servitrice og vendte kun nødig hjem, da hun modtog et telegram med besked om, at hendes far lå for døden. Ved hjemkomsten viste det sig, at det var løgn. Det hele var iscenesat, fordi hendes forældre ville have hende hjem til Marstal, så hun kunne tage sig af dem.

»Det knækkede hende«, siger Carsten Jensen. »Hun mistede sit initiativ og sin fremdrift. Og blev så delvis reddet ud af det af min far, men kun delvis. Hun havde meget længsel efter det USA, som hun måske aldrig skulle have forladt. Hun købte appelsiner og pressede frisk appelsinjuice, hvilket var uhørt i Danmark. Og hvis vi skulle passes, lavede hun burgere«.

Familien, som med tiden også kom til at omfatte Carsten Jensens lillesøster, boede flere steder i Marstal, men sidst i et gulstenshus på et hjørne, et lejlighedsbyggeri. Vi går forbi det senere på dagen. Et par etager højt, bygget i 1940’erne. Ret anonymt. Beskedent. Det var inde bag de ruder, Carsten Jensen lå i sin seng om aftenen og var bange og alene, fortæller han.

Hvor var din mor?

»Hun må have følt sig ensom. Og et par huse nede ad gaden boede hendes søster, som havde fjernsyn. Og så gik hun ned og så fjernsyn sammen med hende. Hver gang i den optimistiske tro, at jeg bare ville sove. Men det ville jeg jo ikke, for jeg blev ude af mig selv af skræk. Og det endte altid med, at jeg skreg så højt, jeg kunne. Og det hørte naboerne. Som så gik ned og hentede min mor og sagde: »Nu skriger han igen«.

Carsten Jensen griner.

»Når hun kom tilbage, var jeg altid enormt flov over mig selv. Og min mor var ked af det, men ikke nok ked af det til ikke at gøre det igen«.

Så hun gik fra et rædselsslagent barn for at se tv?

»Ja, eller for at få lidt menneskeligt selskab. Men altså, forholdet til børn var et andet dengang og ... Okay, det lyder som en dårlig undskyldning«.

Ja, det gør det jo lidt.

Hun sagde altid: »Jeg er tilbage om et øjeblik«. Og det tager man som barn enormt bogstaveligt. Og pludselig breder mørket sig, og tiden forekommer uendelig

»På et tidspunkt spurgte hun: »Jamen hvad er det, hvorfor reagerer du sådan? Hvad er det, du bliver bange for?«. Hvor jeg ikke kunne sige: Det er, fordi du er væk, for det kunne der ikke sættes spørgsmålstegn ved. Så jeg sagde i stedet: »Det er, fordi jeg kan høre vækkeuret gå. I mørket«. Så satte min mor så vækkeuret ind i ovnen, når hun gik. Men det hjalp jo ikke«.

Hvad var det så, du var bange for?

»Hun sagde altid: »Jeg er tilbage om et øjeblik«. Og det tager man som barn enormt bogstaveligt. Og pludselig breder mørket sig, og tiden forekommer uendelig. Det er, som om man skal ligge der evigt. I forgæves venten. Så der har jo ligget en angst for at blive overset, glemt, forladt, formodentlig«.

Foto: Martin Lehmann Carsten Jensen har bevidst prioriteret at være en nærværende far for sin i dag voksne datter: »Hun skulle mærke, at hun var uhyre vigtig«.

Carsten Jensen har bevidst prioriteret at være en nærværende far for sin i dag voksne datter: »Hun skulle mærke, at hun var uhyre vigtig«. Foto: Martin Lehmann

Carsten Jensen har en fornemmelse af, at hans mor følte sig utilstrækkelig som mor. At hun oplevede, at hun ikke egnede sig til det.

»Jeg tror, hun havde meget skyldfølelse. Det gør det måske endnu mere paradoksalt, at hun gik, men det tror jeg. Og jeg tror, at jeg instinktivt har fornemmet det med skyldfølelsen og hendes afmagtsfølelse over for morrollen, og at det fik mig til at være et meget artigt barn. For så var det nemmere at være mor«.

Og det var ikke kun moderlivet, der var tungt for Carsten Jensens mor.

»Hun havde en voldsom mangel på selvtillid, som gjorde livet svært for hende. Og der var noget, som jeg havde det meget svært ved hos hende. Hun sagde, at man altid skulle bøje sig for overmagten. Man skulle ikke lægge sig ud med nogen, der havde magt. Det var sådan en underdanighed, næsten. Og det – urk! – det havde jeg det så svært med«.

At bære sin mor

Carsten Jensen led af astma som barn, og det betød, at der var mange lege, han ikke kunne deltage i. Som voksen har han mødt en kvinde, som fortalte, at hun som barn havde betragtet ham fra sit vindue. Når drengene legede på gaden i Marstal, sad han altid på fortovet og så på. Kvinden fortalte, at hun havde haft ondt af ham.

»Men jeg følte mig ikke tilovers«, siger han. »Det var ligesom: Det er så Carsten. Ligesom man kan have mørkt hår eller blå øjne, kan man have astma. Jeg oplevede det ikke som et handikap, men det kom jeg til«.

For da han var 9 år, flyttede familien til Aalborg, hvor faren fik en fast charter mellem byens eternitfabrik og en fabrik i Oslofjorden, hvilket gav familien mulighed for at se ham oftere.

Historien om første dag i skolegården i Aalborg går sådan her: Drengen fra den lille by med 3.000 indbyggere møder op i en skole, hvor der går 1.500 elever. En dreng stiller sig over for ham, mens en kreds af drenge slår ring omkring dem. Og så stamper drengen Carsten Jensen hårdt over foden. Det rigtige svar ville være at give drengen en på bærret og få en tilbage, og så ville alt være godt.

»I stedet gav jeg mig til at græde. Det var en så dårlig begyndelse, og den fik stor betydning. Jeg fik lyst til at gemme mig væk«, siger han.

Så det gjorde han. Han gemte sig i bøgerne, forsvandt ind i verdenslitteraturen. Som 13-årig læste han Tolstojs ’Krig og fred’, ti skuespil af Shakespeare, Platons ’Staten’ samt samtlige seksten bind af Grimbergs verdenshistorie. Sugede sproget ind.

Og med bøgerne forsvandt hans angst for mørket. Når fortællingerne voksede op omkring ham i sengen, hvor han lå, forsvandt tomrummet. Blev rammet ind.

»Der er jo altid en form for orden, som ikke er filosofisk eller religiøs, men netop en orden, i en fortælling. Og det er jo også derfor, at næsten al religion præsenterer sig som en fortælling og ikke i form af filosofiske eller teoretiske traktater«, siger Carsten Jensen.

Marstal blev det tabte paradis, og om natten drømte han, at han var tilbage. Og vågnede op i et andet liv. Med flytningen – og læsningens åbenbaring – fulgte en social isolation.

»Jeg følte mig isoleret. Og i isolation kan der ligge en følelse af at være enten overset eller afvist, hvilket ikke er godt for selvfølelsen. Men hvis man i stedet tager det på sig og siger: ’Det har jeg selv valgt, fordi jeg gider ikke jer andre. Fordi jeg er klogere og bedre end jer andre’, så er det lettere at bære«.

Flytningen var også hård for Carsten Jensens mor. Hun talte meget om sine dårlige nerver, som det hed dengang.

»Hun var i perioder ret depressiv, og det kunne hun ikke dele med min far. Det kunne hans lette sind ikke rumme. Så hun delte det med mig i stedet for. Og det vil sige, at da jeg var 9 år gammel, skulle jeg bære byrden af en fortvivlet, voksen kvindes sjæleliv på mine skuldre. Og jeg blev en rigtig god lytter«, fortæller Carsten Jensen.

»Og at kunne lytte er jo en stor del af det at være forfatter, og det har været en vigtig del af mine rejsebøger, som jo meget handler om at lade mennesker, jeg har mødt undervejs, komme til orde. Når jeg tager på reportagerejse, handler det jo om at kunne lytte. Og så er det på en eller anden måde min mor, jeg sidder og er sammen med igen. Der er det dén side. Den lyttende, modtagelige, indlevede«.

Talte bekendtskaberne

Som 19-årig rejste Carsten Jensen til Indien. Alene. Han vejede 55 kilo, var kræsen, som man kaldte det dengang. Når han ser tilbage på det i dag, tænker han, at han var tæt på at være et mandligt anoreksitilfælde. På en restaurant i Indien fik han en form for sammenbrud. Han var blevet snydt og bestjålet, og han følte sig ensom, og nu havde han bestilt kylling.

»Det var en af de få ting, jeg kunne spise. Og så tænkte jeg jo på mors søndagskylling. Med smørsovs. Og så kommer der en tallerken, hvis indhold jeg overhovedet ikke kan identificere, og som, da jeg tager en bid af det, smager som noget, jeg slet ikke kan spise. Og da tjeneren kommer og spørger, hvad er der galt, siger jeg: »Hvor er kyllingen?«. Så siger han: »This is the chicken«. Og så skete der noget helt fatalt: Så begyndte jeg at græde«.

Mens inderne på restauranten samledes omkring ham for at trøste og høre, hvad der var galt, indtraf der en form for vendepunkt. Inden i Carsten Jensen. Fra det punkt kunne han spise al mad i verden, og det var ikke kun fysisk næring, han bød velkommen i tilværelsen. Det var også andre mennesker. Og da Carsten Jensen begyndte på universitetet i København, var ambitionen om at blive social større end ambitionen om at blive til noget.

Jeg manglede i en vis forstand gode manerer. Gode sprogmanerer. Jeg overholdt ikke reglerne

»Hvert år når jeg gik til demonstration i Fælledparken, talte jeg, hvor mange der hilste på mig. Og for hvert år var det flere. Det var den egentlige triumf. Det var, som om det var min egentlige eksamen og beviset på, at jeg skred frem i verden«.

Skrev du det ned?

»Jeg tror, jeg har en lidt autistisk side. Jeg tæller mange ting. Og det var en af de ting, jeg så talte ...«.

Han kigger op mod himlen over Marstal Havn.

»Hov, nu synes jeg, der kom en regndråbe ...«.

Han tør. Han husker

I 1980’erne begyndte Carsten Jensen som tv-anmelder på Politiken og bevægede sig ind i det, han kalder en københavnsk dannelseskreds, i kulturradikalismen. Den følte han sig fremmed i.

»Jeg manglede i en vis forstand gode manerer. Gode sprogmanerer. Jeg overholdt ikke reglerne«, siger han.

Til gengæld blev han en af tidens mest feterede skribenter. Da Carsten Jensen i 1987 gik fra Politiken til Det Fri Aktuelt, plastrede avisen reklameplakater op i København, i samme øjeblik kontrakten var underskrevet, for at blære sig med ansættelsen. ’Han tør’, stod der helt ude på avisens forside, og i et stort interview under samme overskrift lanceredes den nye stjerne.

Siden har Carsten Jensen også skrevet for Jyllands-Posten og Ekstra Bladet. Og skrevet essaysamlinger, rejsebøger og romaner. Kronikker og debatindlæg, og så de mere polemiske eller satiriske tekster.

Carsten Jensen bekymrer sig ikke om, hvad hans fjender siger om ham, siger han. Han læser heller ikke, hvad de skriver. Det er som at smide vand på en gås, siger han.

Men når man taler med ham, fornemmer man alligevel, at han er et menneske, der ikke vil trædes over tæerne. Eller for nær.

Han husker afslag, afvisninger og aftaler, som han oplever, nogen er løbet fra. Igennem årtier.

I 1992 skrev Carsten Jensen, at der findes visse angreb i debatten, som han finder utilgivelige. Hvis nogen påstår, at han skriver med skjulte hensigter. Eller hvis nogen siger, at han burde blive fyret. De mennesker hilser han end ikke på, hvis de kommer ham i møde, skrev han: »Jeg tager ikke deres hånd. Jeg vender dem ryggen«.

På Fru Berg ankommer tjeneren med de to stjerneskud, vi har bestilt.

»Wow, hvor er det bare flot«, siger Carsten Jensen.

»Ved du, hvad jeg virkelig godt kan lide ved det? Det er, at der også er en dampet rødspætte med. Det er virkelig luksus. Jeg kender godt fra københavnske restauranter, hvor et stjerneskud er sådan, ja, okay, ikke? Og der er jo også asparges. Og der er japansk søtang. Og jeg ved slet ikke, hvad de der små grønne ting er«.

Satiren som våben

Vi taler om den kamplyst i debatten, som Carsten Jensen på godt og ondt også er kendt for. Allerede dengang han anmeldte tv, fandt han sin etik, siger han. Ligesom i skolegården ville han ikke slå på nogen, der var var mindre end ham selv.

»Skærmen var jo fuld af oppustede, magtsyge politikere og andre, som fik lov til, uimodsagt, at udbræge deres – i mine øjne – røvsyge budskaber«, siger han.

»Og de fortjente modstand, syntes jeg. Og da jeg jo ikke havde anden magt end den, der sidder i sproget og ordene, gjaldt det om at vælge sine våben. Med omtanke. Og slå så hårdt til, man nu kunne, for at pille dem ned. Og for at få folk til at miste respekten for dem – og se og lytte til dem på en anden måde end den der lidt andægtige: Det er en betydningsfuld mand, der taler her. Så. For mig har det altid været meget tæt knyttet til det syn, jeg havde på verden«.

Hvordan det?

»Mine modstandere har altid været dem, der ville udnytte, udbytte og vildlede andre. Hvis du spørger mig. Og jeg mener, at både satire og latterliggørelse er stærke og vigtige våben, og også våben, der har en form for demokratisk ånd. Fordi de handler om, at vi alle sammen er lige. Og fordi du af forskellige grunde har meget magt – og den rigtige baggrund – er det ikke nødvendigvis mere rigtigt, hvad du siger«.

Men der er vel også den risiko, hvis man bedriver satire, at man ikke bliver taget seriøst? Eller hvis man bruger ord som ’lort’ og ’pis’ og ’kloakker’?

»Jamen det er jeg ligeglad med. Fuldkommen bedøvende ligeglad. Fordi de mennesker, der forsøger at definere, hvad der er seriøst, det har de en helt særlig dagsorden for at gøre. De vil undgå selv at blive kritiseret. Et af mine store idoler er den franske essayist Montaigne, som engang skrev, at »selv på den højeste trone må man sidde på sin røv«. Det udtryk brugte han. For at minde om, at den ene er ikke mere vigtig eller betydningsfuld end den anden. Amerikanerne siger jo også, at selv den højeste persons lort ikke lugter af lagkage. Det kan da godt være, at det er et rendestenssprog, men det er også en eviggyldig sandhed«.

Men betragter du dig selv som satiriker?

»Nej, jeg betragter mig selv som en, der har mange udtryksformer til rådighed. Jeg skriver også seriøse essays, jeg skriver fiktion. Og jeg kan være, på forskellige måder, polemisk. Og så kan jeg være satiriker«.

Det kommer jo også an på, hvad det er, du vil ...

»Jeg vil gerne have indflydelse. Og jeg har ambitioner om at blive læst. Og om, at der er nogle mennesker, der føler, at endelig var der én, der sagde fra – på en måde, så jeg kunne bruge det til noget. Jeg ved af erfaring, at forfattere ingen indflydelse har på politikere, så jeg skriver for politisk engagerede borgere«.

Carsten Jensens fætter, som bor i Marstal, kommer forbi. De to hilser varmt på hinanden, udveksler et par bemærkninger, og så går fætteren videre. Og vi fortsætter.

Carsten Jensen taler længe om den fremherskende populisme og den truede humanisme.

»I de her år er efter min mening både demokratiet og humanismen trængt«, siger han.

»Og i defensiven. Og har færre og færre talsmænd, politisk. Hverken på højrefløjen eller i centrum. Og måske med en venstrefløj, der ikke altid er lige god til det. Og dér mener jeg, at både polemik og satire kan være en god måde at få de mennesker, som stadig tror på de værdier, til at føle, at de ikke helt står med ryggen mod muren. Fordi polemik og satire er offensive udtryksformer«.

Han lægger tryk på offensive.

»Det er vigtigt for mig ikke at være sådan ... nølende, småeftersnakkende, selvundskyldende. Men nej. Gøre det kraftfuldt. Og med en knyttet næve«.

Jeg tænker, at den indflydelse, du har ønsket at have, kunne have været større, hvis du havde kunnet dæmpe din kamplyst?

»Ja, det synspunkt hører jeg tit. Men jeg er nu, som jeg er. Og jeg er ikke politiker, og jeg skal ikke genvælges. Så jeg taler, som jeg gør«.

Carsten Jensen-citater Tre kontroversielle August 2018, Carsten Jensens Facebookside. Om Dansk Folkeparti. Og Folketinget: »De ophidsede, nationalistiske fanesvingere tilpisser dengang som nu demokratiets bærende værdier. (…) I dag (…) er Folketinget blevet en svinestald, og i en svinestald er det jo normen at pisse på gulvet«. ------------ Marts 2017, Information. Om Inger Støjberg: »Hvis du vil vide, hvem det er, vi regeres af, skal du bare gå til Inger Støjberg. Her er intet fortiet. Her er afstumpetheden, lumpenheden og den kyniske spekulation i andres ulykke udstillet med ekshibitionistisk iver. (…) Ingen udstiller som denne minister for aktiv børnemishandling kristendommens hykleri«. ------------ September 2011, Politiken. Efter Folketingsvalget: »Fogh havde efterladt den håndfaste Pia Kjærsgaard og hendes skimlede sekt af klamme kældermennesker som fangevogtere for en regering, der i forvejen mest udmærkede sig ved sin principløshed«. Vis mere

Vi spiser, skærer stjerneskuddet ud, lyden af knivene mod tallerkenerne. Og ellers tavshed.

Du sagde før, at nogle gange kan du mærke mordinstinktet, når du debatterer, og at det er ikke noget, du skammer dig over ...

»Ja, men nu er mord i denne her sammenhæng jo en metafor«.

Hvad vil du kalde det? Karaktermord? Lystmord?

»Ja, lystmord er et glimrende udtryk. At punktere en dum, racistisk, brovtende, oppustet politiker. Det, synes jeg, er en skøn ting«.

Men med hvilken ret kan du sige, at vedkommende er dum?

»Ja, nu mener jeg ikke målt i intelligenskvotient. Men i sin menneskelige holdning«.

Med hvilken ret kan du så sige, at andre menneskers holdning er dum?

»Med den ret, at vi lever i et demokrati, hvor vi har en grundlovssikret ret til at være uenige med hinanden. Og hvis man hævder, at man gerne vil sikre et samfund, der hænger sammen på en anstændig måde, og hvor der er plads til alle, og man så bruger al sin energi på at hetze og dæmonisere og lægge en befolkningsgruppe for had, så kan man i hvert fald kalde det selvmodsigende ... Eller også kan man kalde det dumt. Fordi konsekvenserne er skadelige. For os alle sammen. Og det er et mere og mere udpræget billede«.

Men det der med at være selvmodsigende ... kan man ikke også sige det om dig? Jeg synes tit, at du peger på en dæmonisering, som du også selv med din satire står for.

»Nej. Ved du hvad? Jeg dæmoniserer ikke. For forskellen er, at min kritik altid har navn og adresse på. Det er dén politiker. Eller dét parti. Mens det, der præger tidens demagoger, er, at de anonymiserer hele befolkningsgrupper eller tillægger dem bestemte kollektive egenskaber, som de så dæmoniserer. Som trusler mod vores civilisations overlevelse. Eller noget andet pis. Og det er en meget, meget væsentlig forskel«.

Men dæmoniserer du ikke, når du kalder en stor gruppe mennesker »en skimlet sekt af klamme kældermennesker«?

»Jeg synes, at den karakteristik passer vældig godt på kernevælgerne i det parti«.

Carsten Jensens nok mest omdiskuterede citat fra nyere tid faldt efter valget i 2011, da han skrev om Pia Kjærsgaard og »hendes skimlede sekt af klamme kældermennesker«, altså medlemmerne af Dansk Folkeparti.Det er flyttet ind i hans nye bog, der har overtitlen ’Kældermennesker’.

I bogen forklarer Carsten Jensen, at ’kældermenneske’ ikke er synonymt med ’undermenneske’ – som hans citat ellers er blevet forstået – og at det henviser til den russiske forfatter Dostojevskijs bog ’Kældermennesket’. Udtrykket er altså en litterær reference, og det har kritikken af ham ikke fanget, skriver han.

Til gengæld går han i bogen fuldstændig hen over sin brug af ordene ’skimlede’ og ’klamme’.

Så i dét tilfælde tillader du dig selv at gå ud over dit princip?

»Plus at jeg vil da gerne understrege, at det kan godt være, at de misforstod, hvad ’kældermennesker’ betød, men det er altså ikke mit problem«.

Men til gengæld forstod de nok godt, hvad ’skimlede’ og ’klamme’ betød?

»Ja. Og det er de. Det er fint at kalde dem klamme. For det er de fandeme«, siger Carsten Jensen.

»De har nogle klamme holdninger. Det har de. Undskyld mig. Men det har de altså«.

Flæsk på vorterne

Efter frokost går vi tur i Marstal. Jeg får historier om de huse, der er med i ’Vi, de druknede’, ser de steder, der har haft betydning i Carsten Jensens barndomsliv. Gode historier.

»Derovre i huset«, siger han og peger på et lille byhus, »der boede min barnepiges bedstemor, som i daglig tale kom til at hedde ’Oldemor’. Hun blev over 90, og hun havde ry for at være en klog kone. Og da jeg fik sådan nogle vorter på fødderne, kom jeg hen til hende, og hun tog så tog et stykke fersk flæsk og strøg over vorterne, hvorefter hun læste over det. Så begravede hun ved nymåne flæsket i haven. Og vorterne forsvandt«.

Han smiler.

»Hun var en del af en verden, som jeg kun lige akkurat nåede at få et glimt af, inden den forsvandt«.

Han har ikke været her i Marstal i et år, hvilket er usædvanligt.

»Jeg har jo det der helt umistelige, at jeg har rødder på øen. Jeg har aldrig følt mig som en fremmed her«, siger han.

I dag er ’Vi, de druknede’ blevet en del af Marstals identitet. Der er byvandringer i romanens fodspor, turistlivet trækker på bogen, for med 600.000 læsere på verdensplan er der potentielt mange, der er interesserede i at se byen fra den store roman. Der er også interesse for en filmatisering, en international tv-serie, men endnu er intet sikkert.

Vi finder en slippe, en smal sti mellem byens baghaver, oprindelig det sted, hvor søfolkene gik med deres årer og net. Vi går i små gader. Vi finder kirken, hvor altertavlens Jesus er malet af Carl Rasmussen, som Carsten Jensen har skrevet om i romanen ’Den sidste rejse’. Manden, der stod model til Guds søn, havde en smugkro lige rundt om hjørnet, hvilket der er en form for demokratisk skønhed over, bliver vi enige om.

Under kirkens mange modelskibe møder vi Carsten Jensens ven, kirkens organist og klokkenist Karsten Hermansen, en tårnhøj mand, der taler klingende fynsk, og som bliver kaldt Marstals kulturminister. Han er på vej op for at spille et potpourri fra ’Phantom of the Opera’ på kirkens klokkespil og fører an op ad de smalle trapper, mens Carsten Jensen træder af på naturens vegne.

»Carsten har jo ikke været her i et år, så han har virkelig svigtet os på det groveste«, siger klokkenisten drillende. »Jeg var spændt på, om jeg overhovedet kunne kende ham«.

Jeg havde glædet mig til at fortælle min far, at jeg ville skrive en bog om den verden, der var hans

Han er ved at tage sine bløde dansesko på, så han kan spille på klokkespillets pedaler. De er et nummer for små, fås ikke større. Jeg spørger, hvad man siger om Carsten Jensen her i Marstal.

»Ja, der siger man altid noget positivt. Af en eller grund har han jo formået, hvad ikke ret mange kan: at skrive en roman, som kun har gavnet byen. Den har aldrig nogensinde generet nogen. Så der er en meget meget stor, jeg vil ligefrem sige, ærbødighed over for ham. Der er ikke nogen, der er blevet andet end stolte. Og så er han altid så hjertelig, ikke?«, siger klokkenisten.

En rigtig mand

Carsten Jensen nåede aldrig at fortælle sin far, at han ville skrive ’Vi, de druknede’. Faren døde det forår, han begyndte på bogen.

»Og jeg havde glædet mig til at fortælle ham, at jeg ville skrive en bog om den verden, der var hans. Et eller andet sted var bogen et signal til ham: Ved du hvad? Jeg har respekt for din verden, og jeg prøver at forstå den. Men så døde han«, fortæller Carsten Jensen.

Faren var blevet syg, man kunne først ikke finde ud af, hvad det var. Og efter tre måneder var han død. Diagnosen var skrumpelever. Prisen for et langt liv med ølflasker i Kansas-bukserne. Prisen for at være en rigtig mand i Marstal.