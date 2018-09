Katrine Marie Guldager: Humanisme handler om have øje for, hvordan det går med de andre. Det lyder ikke som Danmark p.t., vel?

At kulturminister Mette Bock (LA) vil have kunstnere til at blande sig mere i debatten, kan næppe betegnes som noget nyt. I den tid, jeg har været forfatter, har det været et tilbagevendende spørgsmål: Har kunstnere egentlig en særlig forpligtelse til at deltage i samfundsdebatten?

Svarene har været nogenlunde ens årene igennem: på en måde ja og på en måde nej. Forfattere er jo en slags observatører af deres tid, derfor ja. Men nej, man er ikke forpligtet ud over sine evner, og mange forfattere egner sig ikke. Cirka sådan svarer stort set alle forfattere, når der er en ny runde.

Og det er da skønt, at der er nogen, der bliver ved med at spørge.

Knus og kys og tak for det.

Alligevel synes jeg, det er lidt mærkeligt, at man bliver ved med at spørge, for 1) svarene er jo altid de samme, og 2) i dag kan man ikke åbne en avis, uden at der er forfattere, der mener noget om alt muligt (også ting, de måske ikke har den store forstand på).

Verden over slås vi mennesker med de samme problemer. Vi har dybest set har de samme drømme og længsler

Så måske var det også værd at vende blikket den anden vej: Hvorfor spørger I egentlig om det samme igen og igen? Hvad er det, der mangler? Mit gæt er, at vores nuværende samfund skriger på noget af det, forfattere og kunstnere traditionelt set har stået for.

To menneskeopfattelser dominerer

I en nybog, ’Kampen om mennesket’ (redigeret af David Budtz Pedersen, Finn Collin og Frederik Stjernfelt), opregnes hele otte forskellige grundopfattelser af, hvad mennesket er for en størrelse. Mennesket er selvfølgelig ikke kun én ting. I forskellige samfund til forskellige tider er det forskellige menneskeopfattelser, der dominerer.

Således kunne man slå til lyd for, at vi i Danmark p.t. er domineret af en menneskeopfattelse, hvor mennesket især ses som økonomisk (Homo economicus). Fra vugge til grav gælder det om at tjene penge og derefter købe alle mulige dyre og ligegyldige statussymboler. Dyre sko, dyre biler. Bum. Livets mening i kortform. Samtidig er Homo emotionalis, det følelsesbaserede menneske, også ret dominerende p.t.

Det er afgørende, at den økonomiske magt ikke bliver stærkere end den demokratiske magt

Ingen gider læse kilometerlange avisartikler med gode argumenter, folk ville hellere tage et følelsesbad på de sociale medier. På netaviserne er alle overskrifter og underrubrikker fremstillet med det formål at forarge, ryste og pirre folk, hvilket helt grundlæggende vil sige: Få dem til at føle noget. Også i den offentlige debat fylder stemninger og følelser meget. Kun meget sjældent drejer diskussionen sig om gode argumenter.

Så det er to menneskeopfattelser, der dominerer i øjeblikket. Men hvad med Homo nationalis og Homo socius? Er de ikke også meget godt med? Dansk Folkeparti kan man vel roligt betragte som bærere af ideen om det nationale menneske, og de har masser af vind i sejlene i disse år.

Hvad Homo socius angår, er denne menneskeopfattelse heller ikke svær at få øje på i den offentlige debat. Det er her, vi finder dem, der mener, at forskellige grupper eller miljøer eller kulturer skal have særrettigheder. Ja, netop. Identitetspolitik. Heller ikke ligefrem en dagsorden, der virker undertrykt i vore dage.

Alle har lige ret

Så hvad er det, vi mangler?

Foreløbig mangler vi Homo faber (det redskabsbrugende menneske) Homo deus (det postevolutionære menneske) og Homo sapiens (det biologiske menneske). Frem for alt mangler vi Homo humanitatis. Det fornuftige, rettighedsbærende menneske.

Personligt tror jeg, at det er længslen efter denne sidste menneskeopfattelse, der gør, at man igen og igen spørger forfatterne, om de ikke skulle tage at blande sig lidt mere i samfundsdebatten. Ifølge denne sidste menneskeopfattelse er vi alle lige, og vi har alle lige meget ret til at være her.

Men Homo humanitatis er ikke bare et spørgsmål om at se at få annulleret burkaloven, så der igen er lige rettigheder for alle. Homo humanitatis er ikke bare et spørgsmål om at indstille sine ører på folks argumenter (og ikke deres køn, hudfarve, eller eventuelle homoseksualitet).