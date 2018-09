Uden filter: Da jeg var forelsket i Mr. X

Kommer Mr. X ikke til København?, spurte jeg med skælvende stemme i mikrofonen, men på et vist tidspunkt blev den desværre ligefrem slukket, da jeg insisterede. Der var rumsteren og misbilligende blikke fra salen, som nu f.g.m. ikke ville høre mere om Mr. X.

Siden Mr. X blev født i Lincolnshire i England, har der ikke været nogen person i verden, som har haft så meget tjek på hans skæbne og liv som

Nu blev jeg fanatisk. Af og til med et sideblik på min indbakke (»Mange tak« ... mange? – og tak?!) blev jeg den musikkyndige Lotte Heise in spe – jeg googlede opera i almindelighed og Mr. X i særdeleshed – jeg forlangte (som oftest forgæves) Mr. X opført i Hej P2’s morgenmusik, (uanset de klumsede stikord, musikredaktionen altid fastlægger til lytterne: musik om ’farven blå’, ’mandag igen’, ’på genhør med Leonard Bernstein’ osv.) – men alt i alt: Siden Mr. X blev født i Lincolnshire i England, har der ikke været nogen person i verden, som har haft så meget tjek på hans skæbne og liv som jeg. Med lukkede øjne kan jeg nævne hans, beklageligvis kendte, kærestes navn og fødeby, hvilken dato han skal debutere som Rigoletto, navnene på hans børn, hans debut senere på året som Mark Rutland i en obskur opera efter Hitchcock på The Met. Så uendelig fjern som en planet på himlen, så nær som en elsket var Mr. X. Pludselig har jeg forstået og anerkendt stalkere. De har en stor lidenskab – og lidelse.

Men nu videre. Dette handler om kærlighed – vistnok den form for kærlighed, der betegnes som lidenskab. Om den er platonisk, er for så vidt ligegyldigt. Findes den platoniske lidenskab ikke? Prøv at spørge i din avis og få intet svar. Hvor kommer den fra?

Opkald til Mr. X's private telefonnummer

Kort tid efter blev der som ved et mirakel (telefonsamtaler mellem involverede parter, ikke med mig) givet den besked, at Mr. X ville komme til København. Her havde han kun været en dag for ti år siden, da Kasper Holtens film ’Juan’ skulle justeres eller lignende.

Endnu et mirakel: Nogen, jeg siger ikke hvem, havde lagt mærke til min passion. Nogen (mest mig selv!) ville ligefrem have mig til at interviewe ham til avisen.

Da jeg kom ind på Politiken, råbte jeg »Clear the office« – altså forlad venligst redaktionslokalet. Tre mand var udset til at undervise mig i telefoninterview, idet Mr. X stadig var i Rom. Blodtryk 220 over 90.

Hvordan sætter man et headsæt med mikrofon til telefonen? Det tog kun fem minutter at lære det. Mr. X’s private telefonnummer lå i tasken.

Nogle af stenene på Jorden er stykker af den fjerne planet Mars, som vi aldrig kommer op til – men hans stemme? Så brat? Så alt for nær.

»Hello – nice to hear your voice!«.