Næste uges kultur: Drag via øjnene ind i et andet menneskes bevidsthed Kan vi træde ind i en andens bevidsthed? Peter Høeg viser måske vejen i ’Gennem dine øjne’, som udkommer næste uge. Her vil Politikens anmeldere også holde øje med Månen på Louisiana, Ditte & Louise i biografen og ’Orlando’ med Elisa Kragerup-fingeraftryk.

Kunst

Månen. Fra den indre verden til det ydre rum. Louisiana. Åbner 13. sept.

Månen er det store mytologiske drømmespejl på nattehimlen. Louisianas store efterårsudstilling om Jordens nærmeste nabo viser, hvordan Månen har draget mennesket i alle tider og skabt drømme, længsler og mareridt.

Knap 50 år efter den første månelanding er den også blevet et stoppested på vores vej længere ud i solsystemet, nu underlagt menneskets tekniske og økonomiske rækkevidde. Udstillingen byder med flere nye kunstværker på mytologiske, kunstneriske og videnskabelige fremstillinger af Månen.

Film

Ditte & Louise. Instr. Niclas Bendixen. Biografpremiere 13. sept.

Ditte og Louise med efternavnene Hansen og Mieritz er sjove. De har også prøvet at være sjove på fjernsynet, hvor de havde deres egen tv-serie. Det syntes de pludselig ikke var så sjovt alligevel på DR. Så nu er Ditte og Louise da bare gået til filmen, hvor man som bekendt skal have skarpe albuer og hår på brystet for at komme frem i forreste linje. Eller noget i den stil. Så Ditte anlægger et fuldskæg og får en rolle i en vikingefilm.

Beat

Aphex Twin: Collapse. Ny ep ude 14. sept.

Da den kontrære britiske lydmagiker Richard D. James, bedst kendt som Aphex Twin, udgav sit seneste album ’Syro’, sendte han et syregrønt luftskib til himmels med sit logo på op til udgivelsen. På fredag udgiver Aphex Twin ep’en ’Collapse’, indtil videre stilfærdigt, men det er altid en interessant begivenhed med uforudsigelige efterskælv, når Aphex Twin udgiver musik, så hold øje med både himmelen og jorden!

Klassisk

Det Polske Nationale Radiosymfoniorkester. Koncerthuset, DR Byen, i aften kl. 18.30.

Det er 100 år siden i år, Første Verdenskrig som en af de største europæiske tragedier nogensinde fandt sin afslutning. Det hænger for Polens vedkommende sammen med, at landet genvandt sin nationale uafhængighed, og det fejres med en orkesterturné med Det Polske Nationale Radiosymfoniorkester, der er et af Europas vigtige klassiske orkestre.

Symfoniorkestret, der blev grundlagt i 1930’erne, kommer til Koncerthuset med det bare 22 år gamle polske klavertalent Szymon Nehring, der kunne høres ved dette års sommerkoncerter på Charlottenborg som solist i polakken Chopins 1. Klaverkoncert. Dirigent Alexander Liebreich leder musikerne gennem Griegs ’Peer Gynt’-suiter og polakken Witold Lutoslawskis ’Koncert for orkester’.

Comedy

Simon Talbot – Make Denmark Great Again, premiere 13. Sept.

Den irskdanske komiker Simon Talbot har efterhånden leveret varen så tilpas mange gange med så godt et resultat, at man kan tillade sig at have ganske betydelige forventninger til hans kommende show.

Denne gang går han tilsyneladende i flæsket på en vis amerikansk politiker med, kan man vist roligt sige, et næsten uoverskueligt komisk potentiale. Det bliver interessant og formentlig også herremorsomt, idet den efterhånden 32-årige mand fra Skanderborg har det med at være sjov, så man griner forløsende.

Bøger

Peter Høeg. Gennem dine øjne. Rosinante. Udkommer 14. sept.

Har man sagt Peter Høeg, har man også sagt bevidsthed, og titlen på Høegs nye roman, ’Gennem dine øjne’, skal utvivlsomt tages bogstaveligt. Hvis øjnene er sjælens spejl, er de nemlig også porten ind til et andets menneskes bevidsthed, og hvad hvis vi nu kunne træde ind i hinandens bevidstheder?

Romaner kan som bekendt alt, og når først Høeg lader romanfigurerne Peter, Simon og Lisa træde i karakter, åbner han med garanti for forfatterskabets signaturspørgsmål om vejen til den dybe menneskelige kontakt.

Teater

Orlando. Betty Nansen Teatret. Premiere 14. sept.

Så, det her bliver spændende, for det er nemlig Betty Nansen Teatrets nye kunstneriske chef, Elisa Kragerups åbningsforestilling.

Teksten? Virginia Woolfs klassiker ’Orlando’ fra 1928. »Forskelligt køn, samme menneske«: Det hele flyder smukt i Englands første trans-roman. Maria Rossing spiller titelrollen.