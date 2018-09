Cosby skal mindst 3 år i fængsel og kommer på den sorte liste over dømte sexforbrydere Komikeren Bill Cosby skal i terapi og har meldepligt efter sexdom.

Den amerikanske komiker Bill Cosby skal tilbringe de næste tre til ti år i fængsel. Han blev tidligere på året kendt skyldig i et groft seksuelt overgreb.

Desuden skal han stå opført i et register over dømte sexforbrydere.

Det har en dommer i Pennsylvania besluttet tirsdag.

Dommer Steven O'Neill har desuden afgjort, at den 81-årige Cosby skal melde sig til politiet hver tredje måned og gå i terapi en gang om måneden resten af livet.

Den liste over dømte sexforbrydere, som Cosbys navn fremover vil stå opført på, bliver sendt til naboer, skoler og ofre.

Anklageren i sagen havde krævet, at Cosby blev idømt mellem fem og ti års fængsel.

Cosbys forsvarer har tirsdag argumenteret for, at den 81-årige mand ikke udgør en fare for nogen. Han er dårligt seende og skal have hjælp til at gå, påpeger forsvareren.

Har været i husarrest

Herhjemme er Bill Cosby især kendt for 1980'er tv-serien 'Cosby & Co'.

I april blev komikeren dømt for i 2004 at have bedøvet og forgrebet sig på Andrea Constand. Siden da har han været i husarrest, imens han har ventet på strafudmålingen.

Dommeren har besluttet, hvor lang tid Bill Cosby skulle bruge bag tremmer, på baggrund af en række høringer, der har fundet sted i dag og mandag. Både Constand, hendes familie og en psykolog har givet vidnesudsagn igen.

»Alt, jeg beder om, er den retfærdighed, som retten finder passende«, fortalte den i dag 45-årige Constand under retsmødet mandag.

Hun anmeldte første gang Cosbys overgreb i 2006.

Sagen kom frem i 2015, da komikeren Hannibal Buress jokede med, at eftersom Bill Cosby gik rundt og voldtog kvinder, skulle han måske skrue lidt ned for sin selvfedme.

På det tidspunkt havde der i flere år været rygter om Cosbys forbrydelser, men Buress' kommentarer fik flere kvinder til at stå frem og anklage Cosby for at have forbrudt sig mod dem seksuelt. I alt har omkring 60 kvinder beskyldt ham for sexforbrydelser.

Da dommen faldt i april, fejrede flere af dem det som en sejr for MeToo-bevægelsen, der siden oktober sidste år har sat fokus på seksuelle krænkelser og sexchikane.

»Vi er så glade for, at vi endelig kan sige, at man tror på kvinder, og ikke kun i et hashtag MetToo, men også i en retssal«, sagde Gloria Allred, der har repræsenteret flere af Cosbys anklagere.

Den 81-årige komikers advokater har meddelt, at de forventer at anke enhver fængselsstraf. De har argumenteret for, at han er for gammel til at komme i fængsel og bør forblive i husarrest.