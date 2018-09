Gerry er nået et stykke væk, men han kan ikke slippe oplevelsen og kommer atter tilbage for at fortælle, som en sidste tilføjelse, at stationsbygningen er solgt, og cafeen skal laves om til en restaurant. Herefter går han sin vej.

Han når ud på vejen, så vender han sig om og råber:

»Kerouac skrev faktisk om den bygning i ’Dharma Bums’! Det var det første sted, han ankom! I Mill Valley!«.

Han bevæger sig lidt længere væk fra os. Råber igen:

»Bye! Bye!«.

Vi spadserer gennem gaderne mod en lille passage for fodgængere kaldet El Paseo Passage, og Torben Ulrich viser vej med et »that-a-way, that-a-way«. Inde fra en restaurant vinker en mand, og Torben Ulrich vinker tilbage.

Gennem passagen går vores værter med hinanden i hånden, de sætter sig sammen på en bænk, og Torben Ulrich trækker hatten ned over øjnene, mens hans ben og vandrestøvlerne ryger op på bordet:

»Go’nat, Ole. Pengene ligger i vinduet – som man sagde i gamle dage«, siger han.

Tre gange på vores korte gåtur til passagen og tilbage til bilen ender Torben Ulrich med at tale og hilse på fremmede mennesker, enten fordi de vil vide, hvem han er, eller fordi han selv tager kontakt. En af dem, en mand, der gestikulerede vildt, mens han talte, passerer vi for anden gang. Torben Ulrich vinker begejstret, som var det en gammel ven, det er jo »ham med de mange forskellige tegn!«.

Tilbage i huset i Tiburon er der ifølge Torben Ulrichs døgnrytme stadig et par timer til rådighed, før han skal spise aftensmad og være fri for besøg. Det er blevet for mørkt til, at Emma kan arbejde med at portrættere ham. Jeg spørger, om han og jeg måske skal sætte os sammen og tage et par af mine spørgsmål. Bare så vi kan nå det hele.

Han virker ikke begejstret. Mørket betyder nemlig, at vi med fordel kan se hans nye film, ’Leaping, Looping: Before the Call’, der har premiere i Cinemateket i oktober, og som på en måde hører sammen med ’Boldens øjne, værens ben’. Han synes ikke, det kan vente til i morgen.

»Men det skal du bestemme«, siger han, ikke helt overbevisende.

»Jeg tror«, indskyder Molly Martin, »at Lea er lidt bekymret, for dine svar er jo også lidt lange, Torben, og hun vil gerne nå at spørge dig til det hele«.

»Jeg er jo ikke skide oplagt, vel. Men det skal ikke komme an på det«, siger Torben Ulrich.

Vi beslutter os for at se filmen.

»Men så skal du virkelig svare på Leas spørgsmål i morgen. Og ikke gå ud af alle mulige sidespor«, hjælper Molly Martin til.

»Jeg kommer til at gå ud af et sidespor«.

»Ja, men du bliver nødt til at samarbejde«.

Så er det en aftale.

Vi sidder atter på gulvet i stuen, nu foran fjernsynet, hvor Molly Martin efter Torben Ulrichs anvisninger spoler lidt frem og tilbage. Man ser en tennisbane i sne, og små børn, der leger med en bold. Torben Ulrich selv er filmet i dans, først med en bold, siden med et flag.

»Det er for at vise boldspillet, det idrætslige, på et andet plan end det med at vinde og tabe. Alt det med 1. division, på 5.-pladsen, om man er på den og den rangliste ...«, siger Torben Ulrich, der synes at have genfundet energien og løbende kommenterer det meste af den abstrakte film.

Efter endt visning siger vi tak for i dag, og vi ses i morgen.

»Kom nu ikke for tidligt. Ligesom i dag, 13.58 ...«, siger Torben Ulrich med et bebrejdende blik, som er for sjov, men jeg ved, at vi ikke kommer for tidligt i morgen.

»Ikke engang 13.59«, fortsætter han. »Men klokken 14-nul-nul-dut går dørene op, Johnsen står med sit kamera, og ’den gamle’ er klar«.

»Hvis du så eventuelt har nogle spørgsmål, kan vi jo kigge på det«, siger han til mig.

Han holder det alvorlige ansigt et sekunds tid, så skraldgriner han og udstøder et lille hvin af fryd, før døren atter lukker i.

En profetlignende tennisspiller

Første gang, Politiken skrev om Torben Ulrich, var 5. august 1941. Og det var nitten enogfyrre. Danmark var besat af Tyskland, og to år senere tvinges familien Ulrich med jødisk baggrund på moderens side til at flygte over Sundet til Sverige og leve flere år i eksil.

I notitsen fra 1941 fortælles det, at den blot 11-årige Torben Ulrich deltog i juniormesterskaberne i tennis. »Turneringens mindste Deltager er den kendte Tennisspiller E. Ulrichs søn, Torben. Han spillede frisk og upaavirket mod den meget højere Henning Højgaard fra Aarhus, men kunne ikke klare ham«, står der.

Under et billede af drengen Torben på 11 år med løftet ketsjer står der: »Torben Ulrich var lille, men han sled i det«.

Frisk og upaavirket.Man aner kimen til hans videre færd i tennisverdenen, og i livet i det hele taget, når man læser beskrivelsen af den klejne debutant.

Som ung mand har han beskrevet sit liv således: spille tennis om dagen, spille jazzklarinet om aftenen på diverse værtshuse, skrive jazzklumme til Politiken om natten. I hele sit voksenliv har han rejst verden rundt som tennisspiller, og som 48-årig lå han øverst på verdensranglisten for spillere over 45 år.

Men undervejs var han ofte i konflikt med autoriteter og de gængse normer og regler. Hvorfor skal tingene være på en bestemt måde? Det synes at være det gennemgående spørgsmål. Og: Hvad sker der, hvis jeg siger nej?

Mest omtalt er formentlig en episode fra 1966. Eller, man kan godt kalde det en episode, men dengang var det nok nærmere en regulær skandale.

Torben Ulrich havde forud for danmarksmesterskaberne erklæret, at han ikke kunne spille om lørdagen klokken 15, da han skulle se VM-finalen i fodbold mellem Vesttyskland og England.

Da han gik videre til semifinalen, og denne var planlagt til lørdag eftermiddag, ville arrangørerne ikke efterkomme hans krav, som de efter eget ønske havde fået på skrift.

Torben Ulrich spillede derfor halvandet sæt, førend han et par minutter over tre gav hånden til sin modstander, Carl Edvard Hedelund, og sagde tak for kampen. Som Torben Ulrich ellers stod til at vinde.

I stedet tabte han, naturligvis, og han satte sig direkte ind i KB’s klublokale foran fjernsynet, »læskende med en sodavand«, som der stod i Politikens efterfølgende referat af hans »mærkelige opførsel«. For ham var det en joke, men det var også alvor. Han kunne godt lide at anspore en debat om, hvilke krav man stiller til mennesker, hvordan forholder vi os til disse krav, og hvad lader vi os byde, har han siden forklaret. Måske kunne tingene jo »skæres på en anden måde«.

Derudover har der været en række andre episoder (eller skandaler), hvor han bevidst eller ubevidst er kommet for sent til kampe. Også store kampe. Blandt andet på Wimbledon, hvor han lige skulle nå at skrive en af sine jazzklummer til Politiken færdig først.

Uden for tennisbanerne kunne han også vække forargelse. Eksempelvis da han prøvede at sige nej tak til sin værnepligt, hvilket til sidst medførte, at politiet mødte op på hans adresse og hentede ham. Han var 23 år gammel og allerede så kendt en tennisspiller, at The New York Times bemærkede det i en note: »Police Take Ulrich to Navy«. I pressen blev slagsmålet om hans værnepligt mødt med forargelse, men det kendte han til i forvejen fra den behandling, han af og til fik af journalisterne for sin adfærd på tennisbanen. Ordet ’krukke’ blev sat med tryksværte ved mere end én lejlighed.

I 1970’erne begyndte hans interesse for at stille spørgsmål til normerne at vække mere genklang i samtiden. Den amerikanske journalist og forfatter Adam Smith, der tidligere havde portrætteret Torben Ulrich til magasinet Sports Illustrated, viede et helt kapitel i sin bog ’Powers of Mind’ fra 1975 til små Torben Ulrich-anekdoter.

På dette tidspunkt var Torben Ulrich på vej mod 50, men spillede stadig på topplan mod de unge tennisspillere. Bogen refererer eksempelvis et pressemøde forud for en turnering, hvor Torben Ulrich skulle spille mod Ismael El Shafei. Cirka 25 år tidligere havde Torben Ulrich vundet over den unge spillers far i Davis Cup.

»Torben kommer ind, med håret ned over skuldrene, virkelig en gammeltestamentelig profet at se på nu, iført en kappe, hans attitude munter og helgenagtig«, lyder beskrivelsen.

Da en journalist spurgte, om han gerne ville vinde, sagde han nej og tilføjede:

»Hvad vil det sige at vinde?«.