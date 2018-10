Nu skal kunstnere redde udsat boligområde: »Der har jo været lidt rockerkrig og sådan lidt forskelligt« I det udsatte boligområde i Værebro skal kunstnere skabe engagement og nye forbindelser mellem betonblokkene, mener beslutningstagere. Men får de også lov at lege med, når det gælder de store planer?

Der stod engang en stor jernskulptur af kunstneren Robert Jacobsen i Værebro Park.

’Stående Figur’ hed den officielt, men beboerne kaldte den nu sjældent andet end ’Skæve Thorvald’, opkaldt efter en hopsa, en traditionel runddans i to fjerdedelstakt.

Der på pladsen foran indgangen til centeret havde den stået, omtrent siden det nye elementbyggeri i Bagsværd nord for København blev et sted, som tiltrak turistbusser fulde af folk, der skulle se livet i kollektivbyen, som den hed ved grundlæggelsen i 1967.

Her kunne københavnerne slippe ud af stenbroens mørke til lys, grønne omgivelser og en hidtil uset magelig tilværelse. Når bilen var parkeret, var det lige op i lejligheden i den store boligblok, hvorfra man uden at få våde fødder siden kunne slentre ned i centeret i slåbrok og tøfler for at hente sine rundstykker eller gå til fællesspisning af et veltillavet måltid i bistroen. Kom familien fra Jylland på besøg, var der 16 gode værelser at vælge imellem på beboerhotellet med rabat ved forevisning af huslejekvittering.

Her ville jeg gerne arbejde med lys og nogle jernringe og mobiler og lydklang og uha da. Det koster bare lidt flere knaster Karoline H. Larsen, billedkunstner

Der var gang i den og masser af butikker med børnetøj, dametøj, farvehandler, apotek, og jeg skal komme efter dig, husker 75-årige Jørn Sten Hansen, herrefrisør på tærsklen til sit 51. år bag frisørstolen, hvor en slidt halvcirkel i linoleumsgulvet beretter med om to generationers klip, studs og værebrohistorier.

»Men mange af de der middelklassefolk, de flyttede altså igen, for de skulle jo alligevel ud at have eget hus. Og så skiftede det hele lidt, klientellet. Generelt er det nok gået jævnt ned ad bakke lige siden, og så har der jo været lidt rockerkrig og sådan lidt forskelligt, selv om det nu kører meget godt lige nu«, sammenfatter værebroveteranen.

Et udsat boligområde kaldes Værebro Park i dag typisk i avisspalterne og på rådhuset langt ovre på den anden side af motorvejen.

Fakta Kunst i Værebro Samarbejdet mellem den lokale afdelingsbestyrelse i Værebro Park og Statens Kunstfond, hvor kunstnerne Javier Tapia, Karoline H. Larsen, Heine Thorhauge Mathiasen og Jesper Aabille gennem et år arbejder i boligområdet, er født ud af et partnerskab mellem Gladsaxe Kommune, DAB, Gladsaxe almennyttige Boligselskab og boligafdelingen Værebro Park. Kunstprojektet gennemføres parallelt med et strategisk udviklingsprojekt i Værebro Park, som udløber af et samarbejde mellem Realdania, Gladsaxe Kommune, DAB, Gladsaxe almennyttige Boligselskab og boligafdelingen i Værebro Park Projektet indgår i Realdanias kampagne ’By i balance’, som har fokus på at styrke udsatte boligområder. Værebro Park er ét af i alt tre pilotprojekter i kampagnen. Vis mere

Portal. Var der penge til det, ville Karoline H. Larsen gerne skabe en permanent udsmykning af den lange trappe fra Værebro i bunden til Ring 4 på toppen.

Portal. Var der penge til det, ville Karoline H. Larsen gerne skabe en permanent udsmykning af den lange trappe fra Værebro i bunden til Ring 4 på toppen.

Smukkeseret. I midten af 1990’erne fik Værebro Park på linje med en række af 1960’ernes andre betonbyggerier en opfriskning i klare farver.

Smukkeseret. I midten af 1990’erne fik Værebro Park på linje med en række af 1960’ernes andre betonbyggerier en opfriskning i klare farver.

Smutveje. Virkelighedens Værebro tager ofte den korteste vej hen til grillpladserne i stedet for at gå udenom ad den asfaltsti, byplanlæggerne vil have dem ud på.

Smutveje. Virkelighedens Værebro tager ofte den korteste vej hen til grillpladserne i stedet for at gå udenom ad den asfaltsti, byplanlæggerne vil have dem ud på.

Robert Jacobsens skulptur har Gladsaxe Kommune, der havde lånt den ud, pænt hentet igen for en snes år siden. Den står i dag i et hjørne af forhallen på rådhuset foran et banner, hvor en hund opfordrer gladsaxeborgerne til at holde op med at ryge.

Beboerformand for den lokale afdeling af boligorganisationen DAB Martin Karbech Mouritsen lader en fod glide hen over det sted, hvor skulpturens oprindelige fæstningsjern blev skåret over i Værebro.

»Jeg har hørt, at kommunen vurderede, at den var for fin til at have stående her, hvilket jeg jo synes er noget vrøvl. Den gavner altså ikke meget i et hjørne deroppe. Vi har en anden Jacobsen stående nede ved sognegården, og der er åbenbart fint nok«, siger han.

Kunstfond tog initiativet

Men nu skal det det være slut med den æstetiske forarmelse og med kun at sende politi og socialrådgivere efter problemerne i de udsatte boligområder, erklærede kulturminister Mette Bock (LA), da regeringen efter sommerferien foreslog at afsætte 20 millioner kroner mellem 2019-22 til at forankre kultur og kunst, som skal »spille en større rolle i udsatte boligområder«, lød det. Forinden havde hun selv besøgt et nyt pilotprojekt i Værebro, som Statens Kunstfond har taget initiativ til i samarbejde med Gladsaxe Kommune, DAB, Gladsaxe almennyttige Boligselskab og boligafdelingen Værebro Park.

Her har fire billedkunstnere siden marts i dialog med Værebros beboere og institutioner udviklet nye, midlertidige værker til området. Det er disse samtidsproduktioner og håbet om, at kunsten kan bidrage til forandringer i udsatte områder, vi er her for at tale om.

»Kommunen vil gerne have Værebro Park åbnet mere op, så vi bliver en del af Bagsværd. Ikke bare en blindtarm for os selv, som man nok opfatter os som«, siger Martin Karbech Mouritsen.

Kunstprojektet er blot en lille brik i den forbindelse. På rådhuset, i DAB , i fonden Realdania og på tegnestuer i København har man gennem længere tid arbejdet med endnu større forandringsplaner for boligområdet, som ifølge afdelingsformanden huser en stor gruppe psykisk syge og arbejdsløse. Sociale udfordringer, som det hedder, som afføder ønsker om flere ressourcestærke beboere, der måske kan lokkes til at flytte ind i nye ejer- og andelsboliger mellem de almennyttige blokke, lyder et bud.

Men skal centeret så måske rives ned til fordel for nybyggeri på den centrale plads, som beboerne spøgefuldt kalder DDR-pladsen i dag? Skal der laves en række store gennembrud og nye passager gennem blokkenes mure? Skal den store bakke, som tårner sig op imod ringvejen, flyttes? Det er nogle af de spørgsmål, Værebros indbyggere ikke uden en vis ængstelse nu stiller hinanden, når nye udkast fra planarbejdet bringes i cirkulation.

Formand Mouritsen selv er født færing, men i øvrigt tæller Værebro Park i dag beboere fra 80 forskellige lande, og cirka halvdelen af den samlede beboergruppe har anden etnisk baggrund end dansk.

»Det fungerer godt, men vi lever altså noget adskilt«, grunder han.

»Der ville det altså være godt, hvis vi kom noget tættere på hinanden. Der kan kunsten, som er et universelt sprog, måske tale på en anden måde til folk og forhåbentlig hjælpe med at skabe nogle nye forbindelser og noget engagement blandt folk«, siger den uddannede jurist, der også sidder i det lokale menighedsråd og var opstillet ved sidste kommunalvalg for Radikale Venstre.

Men møder folk så op, når der nu sker noget på den front?

»Altså, den hårde kerne, som er aktiv i alt, de kommer jo hver gang. Og så kommer der da også en del andre, når der har været happenings og så videre. Men af de mange, vi er, er det ikke prangende«.

»Vi har for nylig inviteret alle med på en tur til Aarhus for at studere to boligområder, der har fået gennemført store forandringsplaner som den, der kan komme her, men af 3.500 beboere har blot 42 meldt sig til. Og det er jo ikke mange«.

Værsgo at lege

Inde i centerets nedlagte slagterbutik er billedkunstner Karoline H. Larsen i fuld gang med at arbejde på de ønskede forbindelser. Her har hun sammen med kollegerne Javier Tapia, Heine Thorhauge Mathiasen og Jesper Aabille sit hovedkvarter, efter at beboerne valgte dem som de rette til at arbejde i Værebro og således modtage det månedlige honorar på 10.000 kroner, som kunstprojektets partnerskab tilbyder sine kunstnere foreløbig indtil jul.

Med en længere erfaring med sociale værker i tilsvarende byområder i bagagen har Karoline H. Larsen kastet sig ud i et samarbejde med områdets daginstitutioner. De tre integrerede børnehuse i Værebro er samlet i klyngen Skovbrynet med to institutioner med »villakvarterets børn«, som hun siger, fra den anden side af Hillerødmotorvejen. Hverken pædagoger, børn eller forældre har dog noget særligt med hinanden at gøre i dag.

»Men dem ovre fra den anden side kommer faktisk igennem herovre en gang om ugen for at komme over til svømmehallen. Så jeg har jo tænkt, at hvis jeg lægger noget på deres rute, som får dem til at stoppe op og gøre noget fysisk, kropsligt eller noget andet rart, så kunne de helt lavpraktisk måske komme til at dumpe ind i hinanden«, forklarer H. Larsen, mens vi begiver os ud for at se det første af hendes værker. En blå træbro, hvis udformning hun har fundet inspirationen til i det kantede blå tag på den lange pergola, der forbinder boligområdet. Taget er så at sige kommet ned på jorden, og efter at en certificeret legepladsinspektør har sagt værsgo at lege, kan der nu klatres, rutsjes, løbes og laves hule på Zigzagbroen. I hvert fald i to år, som dens midlertidige levetid tilskriver.

Samarbejde. Kunstnerne Louise Holmgren og Marianne Jørgensen har sammen med beboere skabt en ny udsmykning af de farveløse betonborde foran beboerhuset.

Samarbejde. Kunstnerne Louise Holmgren og Marianne Jørgensen har sammen med beboere skabt en ny udsmykning af de farveløse betonborde foran beboerhuset.

Hjemfalden. Efter i en årrække at have været udlånt til den centrale plads i Værebro Park, hvor den gik under tilnavnet ’Skæve Thorvald’, blev billedkunstneren Robert Jacobsens jernskulptur ’Stående Figur’ fra 1969 hentet igen af Gladsaxe Kommune, som i dag har den stående i et hjørne af rådhusets forhal.

Hjemfalden. Efter i en årrække at have været udlånt til den centrale plads i Værebro Park, hvor den gik under tilnavnet ’Skæve Thorvald’, blev billedkunstneren Robert Jacobsens jernskulptur ’Stående Figur’ fra 1969 hentet igen af Gladsaxe Kommune, som i dag har den stående i et hjørne af rådhusets forhal.

På den anden side af motorvejen ligger Cirkelbroen, som også skal give værebrobørnene og deres pædagoger et nyt udflugtsmål uden for voldene. Og i sidste uge var alle børnene på tur til museet Ordrupgaards kunstlegeplads, for så er man ligesom i gang, som hun siger.

»Jeg bygger to skulpturelle broer og laver en masse blå cirkler på vejen imellem dem, men det handler om at få nogle pædagoger og børn fra hver side af motorvejen, som aldrig har mødtes, til faktisk at gøre det«, siger Karoline H. Larsen.

Nede foran beboerhuset har hun som svar på et lokalt hjertesuk engageret kollegerne Louise Holmgren og Marianne Jørgensen til sammen med de lokale at udsmykke den samling svære betonrør, der fungerer som borde uden for den lille café, hvor socialrådgiverne og sundhedsplejerskerne arbejder.

Og processen med børnene, pædagogerne, klubberne, de aktive og Værebros andre beboere i udviklingen af værkerne er egentlig den officielle hovedopgave, som den er beskrevet af kunstfonden. Derfor var der med Larsens ord »udspilede dumboører«, bare vægge og ingen færdige ideer på bordet, da kunstnerne holdt fernisering i slagterbutikken for et halvt års tid siden. Til visse beboeres udtalte undren, for hvornår kom der noget, man kunne se, lød spørgsmålet skeptisk også fra frisørstolen inde ved siden af.