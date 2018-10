»Det er dybt foruroligende«: Australiere protesterer over brugen af Jørn Utzons operahus som reklamesøjle for hestevæddeløb Australske myndigheder har tvunget operahuset i Sydney til at reklamere for et hestevæddeløb. Det har fået flere til at blande sig i debatten og protestere.

Jørn Utzons operahus spiller hovedrollen i et drama, der netop nu udfolder sig i Australien efter at den monumentale struktur er blevet tvunget til at reklamere for et hestevæddeløb med projektioner på ydersiden af bygningen - på de såkaldte 'sejl'.

Det skriver The Guardian.

Det har fået tidligere direktør for operahuset i Sydney, Michael Lynch, til at blande sig i debatten.

Han kritiserer, at det australske varemærke skal bruges som reklamesøjle for spilindustrien:

»Offentligheden har gennem tiden støttet os, når vi har promoveret nationale rugbystævner, de olympiske lege og whatever. Men jeg tror bestemt ikke, at de har det på samme måde med hestevæddeløb, hvor du skal betale store summer penge for at deltage«.

»... Jeg vil ikke betegne mig selv som snobbet eller elitær, men jeg synes, at politikerne er nogle kujoner i denne sag. Forholdet mellem betting-industrien og politikerne er dybt foruroligende«.

Liberal radiovært styrer slagets gang

Balladen sker efter, at den indflydelsesrige, liberale radiovært Alan Jones i sidste uge interviewede nuværende direktør for operahuset, Louise Herron, der ikke vil have, »at operahuset bliver brugt som billboard«, altså som reklamesøjle.

I ét langt mundhyggeri beskyldte han hende for at være hyklerisk, og »at hun burde blive fyret for ikke at ville promovere hestevæddeløbet«.

Han meldte efterfølgende ud, at han ville snakke med Gladys Berejiklian, premierminister i delstaten New South Wales, i forsøget på at underkende operahusets ønske om ikke at reklamere for sportsbegivenheden.

Det lykkes efter massivt pres fra Alan Jones, der tidligere har fungeret som rådgiver for den liberale premierminister Malcolm Fraser. I den offentlige debat er han kendt som en, der ofte støtter konservative synspunkter i Australien.

Efterfølgende har Berejiklian udtalt:

»Operahuset har tidligere været brugt succesfuldt i promoveringer af begivenheder, og jeg er sikker på, at hestevæddeløbet ikke vil være en undtagelse«.

Dramaet har fået tusindvis af australiere til at protestere, og mandag morgen havde cirka 170.000 skrevet under på, at Utzons operahus ikke skal bruges som reklamesøjle.