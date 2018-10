Obamas taleskriver udstiller sig selv og sine gæster som arrogante og ulidelige i kvalmende elitær podcastserie om demokraternes krise En af Obamas tidligere rådgivere forsøger i ny podcast at svare på, hvorfor demokraterne tabte magten – og hvordan de kan genvinde den. Det er både oplysende og afslørende.

Hvordan kunne det dog ske? Hvordan kunne en mand som Donald Trump blive valgt til USA’s præsident?

Selv her et par år efter præsidentvalget kan det være svært at fatte helt, at verdens mægtigste land har valgt en så moralsk anløben type som deres øverste politiske leder.

Men sådan er det, og medmindre det skulle ende med en rigsretssag eller en decideret afsættelse af Trump – begge dele noget, som er uhyre usikkert og rummer sine egne store problemer – er den eneste vej ud af Trump-æraen, at demokraterne genvinder deres mojo, vinder midtvejsvalget til Kongressen i november og så finder en kandidat, der kan besejre Trump til valget i 2020.

Men hvordan kan de det – og hvordan kunne demokraterne fejlbedømme den politiske stemning i USA så meget, at de tabte valget i 2016 i første omgang?

Det er grundlæggende temaet for podcastserien ’The Wilderness’. Manden bag programmet er Jon Favreau, et wunderkind, der i midten af sine 20’ere blev Barack Obamas taleskriver.

Som Favreau siger i indledningen, er han derfor alt andet end upartisk – Favreau afskyr Trump og håber inderligt, at republikanerne bliver besejret i de kommende valg.

Men for at vinde må man først erkende og forstå nederlaget, så de første afsnit af serien er viet til at se på forhistorien.

Og er man interesseret i amerikansk politik, er det en forrygende gennemgang af demokraternes historie og en vigtig påmindelse om, at de langtfra altid har været på den rette side af historien.

Partiet stod side om side med slaveejerne, og indtil præsident Lyndon B. Johnsons modige borgerretsreformer i 1960’erne var demokraterne i sydstaterne partiet, der kæmpede for raceopdeling og imod liberale reformer.

Ligesom demokraternes interne moral svinger, er den historiske gennemgang også en god påmindelse om, hvor hurtigt de politiske vinde kan vende.

Da Obama kom til magten i 2009 – for mindre end ti år siden – sad demokraterne på flertallet i Senatet, Repræsentanternes Hus og Det Hvide Hus.

De dominerede flertallet af de amerikanske lokalparlamenter og var godt repræsenteret i højesteret.

Under Obama blev det langsomt eroderet, men i 2016 troede demokraterne, at fremtiden var lys – så lys, at mange talte åbent om, at republikanerne var i forfald og ville blive begravet af Trump.

Det gik omvendt – demokraterne tabte ikke bare præsidentposten, men tabte overalt. Partiet har ikke stået svagere i årtier faktisk – ikke mindst på lokalt og delstatsplan står det katastrofalt til.

Det er den dystre baggrund, som Favreau tager fat i. Så hvad er vejen for demokraterne ud af det politiske vildnis – hvordan kan de overbevise vælgerne om at give dem chancen for magten igen?

Favreau tager udfordringerne en for en – udenrigspolitik, race, økonomisk ulighed, og med en blanding af gæster, almindelige vælgere og eksperter forsøger han at finde bud på en politisk vej frem for demokraterne.

Gæsterne er en stjernespækket gruppe af tidligere topfolk hos Obama, herunder hans tidligere FN-ambassadør Samantha Power og hans måske tætteste rådgiver Ben Rhodes. Selveste Barack Obama dukker endda op i det afsluttende afsnit og giver sit bud.

Alene gæsterne gør podcasten høreværdig; man får ligesom en slags uformelt kik ind i de politiske debatter internt i partiet. Men man efterlades ikke synderlig optimistisk.

Svarene, som Favreau og co. kommer frem til, er mildt sagt vage og famlende, og hele stemningen er så superarrogant og elitær, at det ofte nærmer sig kvalmepunktet.

Stort set alle deltagerne, herunder også Favreau, er så overbeviste om deres egen høje intelligens og fremragende moral, at de fremstår ret ulidelige.

Som dansker er man typisk ret enig med demokraterne i mangt og meget, men mand, de har en sindsoprivende irriterende cocktail af bedrevidenhed og politisk korrekthed, som bliver udstillet til overmål i ’The Wilderness’.

Mere end noget andet tror jeg, at det er den tone og attitude, som de skulle starte med at skille sig af med.